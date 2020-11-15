Как сквозь землю: пять самых загадочных исчезновений людей

В мире существует огромное количество историй о людях, которые пропали без вести. И некоторые из них настолько загадочны, что не поддаются никакому объяснению.

фото из открытых источников

Эйприл Фабб пропала по дороге к сестре

В апреле 1969 года посреди дня пропала 13-летняя Эйприл Фабб, которая на велосипеде отправилась в гости к своей сестре. Но до соседнего села девочка так и не доехала. Последний кто ее видел — водитель грузовика, который проезжал по дороге. Велосипед Эйприл был обнаружен недалеко от поля, а от самой девочки не было и следа. Сотрудники полиции прочесали весь район, но поиски не принесли результатов. Дело о пропаже школьницы до сих пор остается одним из самых загадочных в истории Британии.





Николь Морин исчезла в собственном доме

В 1985 году в Торонто из жилого комплекса пропала 8-летняя девочка Николь Морин. Вместе с подружкой она собиралась в бассейн, который был расположен в ее доме. Район, в котором жила девочка с мамой считался безопасным, поэтому пропажа ребенка потрясла многих людей. Полицейские обследовали практически каждый метр 20-этажного дома в надежде найти следы ребенка, но дело о ее пропаже не продвинулось ни на шаг. Предположительно, девочку похитила, как только она вышла с дверей, так как до лифта она не дошла.





Барбара Болик исчезла за одну минуту

В 2007 году пожилая женщина Барбара Болик отправилась со своим другом Джимом Рамакером в горы. И около 11.35 утра они решили перекусить. Джим отошел от женщины примерно на 6-9 метров и засмотрелся на живописный вид. Он стоял спиной к Барбаре всего минуту, а когда повернулся ее не было, словно она провалилась под землю. Ее поисками занималась и полиция, и родственники, но никаких следов найти не удалось, даже клочка одежды.





Марта Райт исчезла в тоннеле

Супруги Марта и Джон Райт проезжали через тоннель Линкольна в Нью-Йорке и остановились, чтобы протереть стекла от скопившегося конденсата. Мужчина протирал лобовое стекло, а его жена направилась к заднему. Спустя пару секунд Джон обернулся и не увидел жены, она буквально испарилась в воздухе. Других машин в тоннель не заезжало. Эта загадочная история произошла в 1975 году.





Исчезновение Мадлен Макканн — одно из самых громких в истории

В 2007 году из номера отеля в Португалии пропала 3-летняя девочка Мадлен Макканн, которая приехала на отдых вместе с родителями и со своим братом и сестрой. В 20.30 супруги уложили своих детей спать и отправились с друзьями в ресторан, который находился в 50 метрах от отеля. Они регулярно приходили и проверяли все ли в порядке с малышами и около 22.00 обнаружили пропажу дочери. Поисками Мадлен занималась и полиция, и частные детективы, история ее похищения была освещена в самых влиятельных СМИ и является одной из самых громких в истории. Поиски продолжаются до сих пор, в 2020 году в деле о похищении девочки появился новый подозреваемый.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Хор" пропала без вести, ее сын был найден в лодке.

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