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Как российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

Центр противодействия дезинформации раскрывает тактику российских медиа.

сегодня, 11:18
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Черновалова Кристина

Российская пропаганда снова активизировала свои силы, пытаясь извратить ситуацию с мобилизацией в Украине. После последних проверок, проведенных работниками ТЦК в Киеве, российские СМИ начали массово распространять ложную информацию, называя эти действия "незаконными" и пытаясь создать панику среди украинцев.

Как российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

Мобилизация в Украине: реальность и мифы российской пропаганды

В последнее время в Украине участились случаи, когда российские медиа и пропагандистские ресурсы распространяют лживые сообщения о мобилизации. Они утверждают, что процесс несправедлив, что украинские власти якобы хотят воевать до последнего украинца, и что у Украины нет будущего. Это часть информационной войны, которая имеет целью дестабилизировать ситуацию внутри страны и посеять уныние среди людей. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине - фото 2

Российские пропагандисты намеренно преувеличивают значение последних проверок проходивших в Киеве ТЦК, пытаясь показать их как беспорядок. Они стремятся распространить эти фейки, чтобы создать впечатление, будто в Украине царит хаос и беззаконие.

В Центре напомнили, что всеобщая мобилизация в Украине была объявлена после начала полномасштабного вторжения России как необходимая мера для защиты страны. Мобилизационные мероприятия проходят в соответствии с законом, а работники ТЦК выполняют свою работу в рамках своих полномочий.

Центр противодействия дезинформации призывает граждан быть внимательными и не доверять фейкам. Критически важно проверять информацию и доверять только проверенным источникам.

Читайте на портале "Комментарии" — В августе этого года в российских социальных сетях появилась новость о якобы существующем граффити в Лондоне, где Президент Украины Владимир Зеленский изображен вместе с членами легендарной группы The Beatles. По содержанию фейка , под мостом, расположенным неподалеку от дома Пола Маккартни, Зеленский "ворует кошелек" у Джорджа Харрисона. Эта история вновь приобрела обороты, став очередным "витком" российской дезинформации.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=555581216990948&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
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