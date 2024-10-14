Российская пропаганда снова активизировала свои силы, пытаясь извратить ситуацию с мобилизацией в Украине. После последних проверок, проведенных работниками ТЦК в Киеве, российские СМИ начали массово распространять ложную информацию, называя эти действия "незаконными" и пытаясь создать панику среди украинцев.

Мобилизация в Украине: реальность и мифы российской пропаганды

В последнее время в Украине участились случаи, когда российские медиа и пропагандистские ресурсы распространяют лживые сообщения о мобилизации. Они утверждают, что процесс несправедлив, что украинские власти якобы хотят воевать до последнего украинца, и что у Украины нет будущего. Это часть информационной войны, которая имеет целью дестабилизировать ситуацию внутри страны и посеять уныние среди людей. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.





Российские пропагандисты намеренно преувеличивают значение последних проверок проходивших в Киеве ТЦК, пытаясь показать их как беспорядок. Они стремятся распространить эти фейки, чтобы создать впечатление, будто в Украине царит хаос и беззаконие.

В Центре напомнили, что всеобщая мобилизация в Украине была объявлена после начала полномасштабного вторжения России как необходимая мера для защиты страны. Мобилизационные мероприятия проходят в соответствии с законом, а работники ТЦК выполняют свою работу в рамках своих полномочий.

Центр противодействия дезинформации призывает граждан быть внимательными и не доверять фейкам. Критически важно проверять информацию и доверять только проверенным источникам.

Читайте на портале "Комментарии" — В августе этого года в российских социальных сетях появилась новость о якобы существующем граффити в Лондоне, где Президент Украины Владимир Зеленский изображен вместе с членами легендарной группы The Beatles. По содержанию фейка , под мостом, расположенным неподалеку от дома Пола Маккартни, Зеленский "ворует кошелек" у Джорджа Харрисона. Эта история вновь приобрела обороты, став очередным "витком" российской дезинформации.