Как российская пропаганда извращает действия ВСУ в прифронтовых районах

Центр противодействия дезинформации сообщил, что российская пропаганда активно распространяет ложные новости, чтобы дискредитировать украинских военных и воспрепятствовать эвакуации мирных жителей из прифронтовых районов. Пропагандисты используют вымышленные истории, где местные жители якобы рассказывают о "преступлениях" ВСУ, но эти рассказы не подтверждаются реальными фактами.

Фейки в прифронтовых районах: как РФ дискредитирует ВСУ

Например, в своих репортажах российские медиа пытаются распространять истории о "расстрелах" людей, отказавшихся эвакуироваться, или даже об "охоте" на детей. Но герои таких сюжетов часто признают, что не видели ничего подобного своими глазами, а только слышали от других. Доказательств для этого, конечно, не предоставляется.





Эти фейки имеют целью запугать людей, чтобы они не доверяли украинским военным и не соглашались на эвакуацию. Таким образом, российские оккупационные силы пытаются использовать местное население как живой щит.

Такие действия российской пропаганды направлены на создание образа окупантов как "защитников" мирного населения, хотя на самом деле они лишь усугубляют риски для людей, остающихся в зоне боевых действий.

Враг пытается запугать жителей прифронтовых районов, чтобы они не принимали помощь украинских военных для эвакуации из зоны боевых действий. Таким образом, россияне хотят ограничить действия Сил обороны и воспользоваться местным населением как "живым щитом". Подобными фейками ru-пропаганда пытается создать для оккупационных войск образ спасателей местного населения”, — говорится в сообщении СБУ.