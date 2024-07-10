Как «прозорро» заработать миллион: новый тендер во время войны впечатляет

Мало кто знает и, несмотря на катастрофический дефицит бюджета, во время войны можно неплохо заработать, если иметь опыт в сфере опроса коррупции в Украине. По крайней мере, об этом свидетельствует тендер на сайте Прозорро. Название тендера "Проведение стандартного опроса по коррупции в Украине". Заказчиком тендера выступает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Прозорро. Фото: из открытых источников

Стоимость тендера 1 740 700,00 грн.

Отмечается, что опубликовано это тендерное предложение было 18 июня 2024 года. А как конечный срок подачи тендерных предложений был определен 1 июля. После этой даты на сайте Прозорро появились сведения о только одном участнике тендера – ООО ИНФО САПИЕНС, с которым 4 июля и бела сообщено о намерении заключить договор.

YouControl сообщает, ООО "ИНФО САПИЕНС" зарегистрировано по юридическому адресу Украина, **3, город Киев, БУЛЬВАР ЛЕСИ УКРАИНКИ, дом **.

Также сообщается, что ранее НАПК уже обращалось в ООО "ИНФО САПИЕНС" в 2023 году. Тогда сумма контракта составила 1727904 грн.

Также в 2023 году за услугами в ООО "ИНФО САПИЕНС" обращалось АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ УКРАИНЫ". Правда тогда сумма контракта была намного меньше, а именно 174 500 грн.





Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Днепропетровская ОВА уже неоднократно оказывалась в центре скандалов по тендерным закупкам. Не исключением стал тендер Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской ОВА. Обращают на себя внимание две детали. Первая – стоимость тендера почти 1 млн грн (999924 грн).

Более интересна вторая деталь, которая кроется в названии тендера "Услуги информационных агентств" и его результатах. Днепропетровская ОВА выступила заказчиком информационной услуги по размещению информационных материалов в онлайн-медиа (веб-сайтах/интернет-ресурсах/веб-порталах и т.п.).



