Как поймать барыгу – организаторы акции обнародовали видео-гайд

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В Украине учат, как поймать барыгу (фото из открытых источников)

Вознаграждения участникам уже начали выплачивать. Чтобы получить деньги на карту, участник должен получить в полиции письменное подтверждение того, что открыто уголовное производство. Все доказательства, фото и видео, а также необходимые документы нужно отправить организаторам.

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Акция "Поймай барыгу" стартовала первого мая в трех городах Украины – Харькове, Киеве и Одессе. Меценат Егор Левченко предлагает всем поучаствовать в борьбе с наркоторговлей. За каждого дилера, закладчика и нарколабораторию он уже начал перечислять деньги.

Все подробности организаторы акции рассказали на сайте. Там установлен специальный счетчик – сколько уже поймано барыг и сколько денег выплатили участникам, можно отслеживать онлайн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Поймай барыгу": сколько украинцев поддерживают акцию . Украинская социологическая платформа опубликовала исследования по теме борьбы с наркоторговлей в Украине. По его результатам, только пять процентов украинцев считают, что государство очень эффективно в противодействии распространению наркотиков. Подавляющее большинство респондентов называют работу в этом направлении не очень или вообще не эффективным. Специалисты платформы провели телефонный опрос в начале апреля. Общались с совершеннолетними гражданами страны, обработали тысячу анкет. В результате выяснили – более семидесяти пяти процентов украинцев считают распространение наркотиков серьезной проблемой. Более тридцати процентов опрошенных считают, что именно сейчас необходимо участие общественности и частных лиц в борьбе с нелегальным распространением наркотиков. Тридцать шесть процентов ответили, что такое участие должно быть вместе с полицией.



