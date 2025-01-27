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Как получить пособие на оплату коммунальных услуг: пошаговая инструкция

Как получить субсидию на коммунальные услуги этой зимой

27 января 2025, 22:01
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Зимняя поддержка от Правительства в этом году приобретает новые масштабы. Если вы до сих пор не оформляли субсидию на оплату коммунальных услуг, у вас есть шанс получить ее уже этой зимой. Порядок оформления и изменившиеся требования могут помочь многим украинским семьям снизить расходы на коммуналку.

Как получить пособие на оплату коммунальных услуг: пошаговая инструкция

Кто имеет право на субсидии этой зимой

Согласно нововведениям, расширение программы субсидий позволяет многим украинцам получить финансовую помощь для оплаты коммунальных услуг. Те, кто еще не обращался за такой помощью, могут подать заявку в начале года. Важно отметить, что при подаче документов будет учитываться доход семьи за второй и третий кварталы 2024 года, а для пенсионеров – выплаты за ноябрь этого же года.

Условия предоставления субсидии

Субсидия назначается, если обязательный платеж за коммунальные услуги превышает установленный лимит. Размер этого платежа зависит от среднего дохода на каждого человека в семье, а также имущественного положения домохозяйства и норм потребления.

Кто может подать заявку на субсидию

  1. Лица, зарегистрированные по месту жительства или фактически проживающие на основании договора аренды.

  2. Внутри перемещенные лица, не заключавшие договор аренды, но подтверждающие место жительства.

  3. Несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки, а также опекуны несовершеннолетних.

  4. Больные лица, которые не могут работать и находятся на попечении.

  5. Застройщики имеют незавершенное строительство, но платят за коммунальные услуги.

Как подать заявку

Оформить субсидию можно как онлайн, через портал "Действие" или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, так и физически, обратившись в:

  • Сервисного центра ПФУ

  • Уполномоченных лиц территориальных общин

  • Центров предоставления административных услуг (ЦНАП)

Теперь получить субсидию стало проще, а ее оформление открывает возможность значительной экономии на коммунальных расходах этой зимой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине обновлен порядок учета доходов для расчета субсидий . Некоторые государственные выплаты, такие как "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/khto-mozhe-otrymaty-subsydiiu-na-oplatu-zhytlovo-komunalnykh-posluh
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