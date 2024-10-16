Как получить "Пакунок малюка" в 2024 году: пошаговая инструкция

Государство продолжает поддерживать молодые семьи через программу "Пакунок малюка", которая обеспечивает новорожденных самыми необходимыми вещами. Это одноразовая помощь, которая содержит более 50 полезных предметов по уходу за ребенком. Как оформить эту помощь, что именно входит в пакет, и какие документы нужны – узнайте в нашем материале.



"Пакунок малюка". Фото из открытых источников

Что такое "Пакунок малюка" и кто имеет право его получить

"Пакунок малюка" — это государственная поддержка семей, в которых родился ребенок. Этот бокс содержит одежду, средства гигиены, одеяла и другие необходимые вещи. Получить его могут граждане Украины, иностранцы с постоянным или временным проживанием в стране, а также родственники, опекуны и приемные родители при отсутствии биологических родителей.

Что внутри пакета

В 2024 году "Пакунок малюка" включает более 50 качественных вещей, среди которых:

детская одежда;

одеяла;

средства по уходу;

подгузники;

игрушки и прочее.

Как получить "Пакунок малюка"

Как правило, "Пакунок малюка" выдается непосредственно в роддоме после рождения ребенка. Если же он не был получен, можно подать заявление в органы социальной защиты или ЦНАП по месту жительства в течение 30 дней после рождения малыша.

Какие документы нужны для получения

Заявление на получение пакета;

Копия свидетельства рождения ребенка.

Если ребенок родился вне медицинского учреждения, дополнительно понадобится документ, подтверждающий факт рождения, выданный медицинским учреждением или комиссией.

Возможность денежной компенсации

Если "Пакунок малюка" не была получена, вместо него можно оформить денежную компенсацию в размере 7689 грн. Эти средства зачисляются на специальный счет в ПриватБанке и могут быть использованы исключительно для нужд ребенка.

Как оформить денежную компенсацию

Сделать это можно через ЦНАП или приложение "Дія" с помощью услуги "Малыш". Для оформления требуются следующие документы:

Заявление;

Копия свидетельства рождения ребенка;

Код налогоплательщика;

Документы, подтверждающие установление опеки или патроната (при необходимости);

Специальный счет в ПриватБанке.

Напомним, в течение первого полугодия 2024 года в Украине родилось более 87,6 тысячи малышей. Также украинцы зарегистрировали более 72,6 тысячи браков, а разводов – в пять раз меньше. Лидером по всем показателям является украинская столица.

