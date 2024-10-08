Как получить компенсацию за уничтоженное жилье через портал "Дия"

Теперь украинцы могут подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье через портал Дия. Это стало возможным благодаря обновлению программы есть Восстановление. Важно, что для этого больше не требуется РНОКПП (идентификационный код), а также появилась возможность подавать заявления не только владельцам жилья, но и их представителям.

«Компенсации за уничтоженное жилье: подайте заявление через Дію

По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, отныне процесс подачи заявления на компенсацию стал еще проще и доступнее. Кроме подачи заявки через "Дию", можно обратиться в любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), даже если он находится в другом городе, не обязательно по месту жительства.

Это обновление позволяет большему количеству людей получить поддержку от государства, что особенно важно для тех, кто потерял свое жилье из-за войны. С начала работы услуги уже более 10,7 тысячи семей получили жилищные сертификаты, из которых 4,7 тысячи уже использованы.

Как подать заявление?

Для того чтобы подать заявление через "Дию", нужно зайти на портал, авторизироваться и найти раздел есть Восстановление. Там шаг за шагом указан как заполнить заявление. Если же вы не можете сделать это самостоятельно, вы можете обратиться в ближайший ЦНАП для помощи. В неких вариантах это могут сделать и представители собственников жилья.

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