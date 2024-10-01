Как получить компенсацию за украинское оборудование: условия программы

С конца сентября 2024 покупатели украинского оборудования могут сэкономить. Правительство Украины объявило о новой программе, позволяющей вернуть 15% стоимости купленной техники и оборудования. Это должно поддержать украинских производителей и бизнес.

Компенсации за покупку украинского оборудования

Эта программа создана для покупателей оборудования для независимой работы своих предприятий. Юлия Свириденко, министерша экономики, сказала:

"Правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Присоединиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", – прокомментировала министерша экономики Юлия Свириденко ”, — отметила Юлия Свириденко, министерша экономики.

Входящий в программу

В программе можно получить компенсации за следующие виды товаров:

Энергетическое оборудование: солнечные панели, электростанции, тепловые насосы, рекуператоры.

Колесная техника: разные виды автобусов, автоцистерны, фургоны.

Строительная и специальная техника: краны, экскаваторы, мусоровозы, машины для разминирования.

Как воспользоваться программой

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявку до 5 декабря 2024 года. Компенсация начисляется только на товары, купленные до 1 декабря. Товары, купленные после этой даты будут учтены в следующем году.

Находящиеся под санкциями предприятия имеют налоговый долг более шести месяцев или находятся в зоне боевых действий, не могут получить компенсацию. Также оборудование, купленное по программе, нельзя продавать в течение трех лет.