Как получить компенсацию за украинское оборудование: условия программы

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Черновалова Кристина
С конца сентября 2024 покупатели украинского оборудования могут сэкономить. Правительство Украины объявило о новой программе, позволяющей вернуть 15% стоимости купленной техники и оборудования. Это должно поддержать украинских производителей и бизнес.
Компенсации за покупку украинского оборудования
Эта программа создана для покупателей оборудования для независимой работы своих предприятий. Юлия Свириденко, министерша экономики, сказала:
В программе можно получить компенсации за следующие виды товаров:
Энергетическое оборудование: солнечные панели, электростанции, тепловые насосы, рекуператоры.
Колесная техника: разные виды автобусов, автоцистерны, фургоны.
Строительная и специальная техника: краны, экскаваторы, мусоровозы, машины для разминирования.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявку до 5 декабря 2024 года. Компенсация начисляется только на товары, купленные до 1 декабря. Товары, купленные после этой даты будут учтены в следующем году.
Находящиеся под санкциями предприятия имеют налоговый долг более шести месяцев или находятся в зоне боевых действий, не могут получить компенсацию. Также оборудование, купленное по программе, нельзя продавать в течение трех лет.
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