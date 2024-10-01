logo

BTC/USD

61039.42

ETH/USD

2460.28

LTC/USD

63.58

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Как получить компенсацию за украинское оборудование: условия программы
commentss НОВОСТИ Все новости

Как получить компенсацию за украинское оборудование: условия программы

Новая правительственная инициатива: 15% компенсации на украинскую технику и оборудование

1 октября 2024, 18:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

С конца сентября 2024 покупатели украинского оборудования могут сэкономить. Правительство Украины объявило о новой программе, позволяющей вернуть 15% стоимости купленной техники и оборудования. Это должно поддержать украинских производителей и бизнес.

Как получить компенсацию за украинское оборудование: условия программы

Компенсации за покупку украинского оборудования

Эта программа создана для покупателей оборудования для независимой работы своих предприятий. Юлия Свириденко, министерша экономики, сказала:

"Правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Присоединиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", – прокомментировала министерша экономики Юлия Свириденко ”, — отметила Юлия Свириденко, министерша экономики.

Входящий в программу

В программе можно получить компенсации за следующие виды товаров:

  • Энергетическое оборудование: солнечные панели, электростанции, тепловые насосы, рекуператоры.

  • Колесная техника: разные виды автобусов, автоцистерны, фургоны.

  • Строительная и специальная техника: краны, экскаваторы, мусоровозы, машины для разминирования.

Как воспользоваться программой

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявку до 5 декабря 2024 года. Компенсация начисляется только на товары, купленные до 1 декабря. Товары, купленные после этой даты будут учтены в следующем году.

Находящиеся под санкциями предприятия имеют налоговый долг более шести месяцев или находятся в зоне боевых действий, не могут получить компенсацию. Также оборудование, купленное по программе, нельзя продавать в течение трех лет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://biz.censor.net/news/3512679/kabmin_kompensuvatyme_15_vartosti_ukrayinskoyi_tehniky_yi_elektroobladnannya
Теги:

Новости

Все новости