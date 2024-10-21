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Как подать заявление на пенсию через "Дія. Подпись": пошаговая инструкция

Заявление на получение пенсии будет рассматриваться до 10 дней

21 октября 2024, 14:05
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Цифровые технологии все больше упрощают доступ к государственным услугам, и оформление пенсии – не исключение. Благодаря сервису "Дія". Подпись будущие пенсионеры могут подать заявление на назначение выплат без необходимости посещать учреждения. Все можно сделать онлайн, не выходя из дома. Как именно это сделать – подробно рассказываем ниже.

Как подать заявление на пенсию через "Дія. Подпись": пошаговая инструкция

Приложение "Дія". Фото из открытых источников

Оформление пенсии онлайн с Дія.Подписью: шаг за шагом

Подготовка документов: Перед началом процедуры убедитесь, что у вас установлено приложение "Дія" на телефоне, и функция "Дія.Подпись" активирована. Также предварительно подготовьте скан-копии следующих документов:

  • Паспорт.

  • Идентификационный код (РНОКПП).

  • Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом и т.п.).

  • По желанию – справка о зарплате за 60 месяцев до 30 июня 2006 года.

  • Реквизиты банковского счёта.

  • Фото для пенсионного удостоверения.

  • Свидетельство о браке (для женщин в случае смены фамилии).

Требования к скан-копиям: цветные, четкие и читаемые файлы в форматах JPG или PDF размером до 1 МБ.

Процедура подачи заявления:

  1. Посетите веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

  2. Нажмите "Вход" и выберите способ входа через "Дія".

  3. Сканируйте QR-код на экране с помощью приложения "Дія".

  4. Подтвердите вход через телефон, активируйте Дія.Подпись и пройдите проверку фото.

  5. Заполните анкету и выберите тип пенсии.

  6. Прикрепите скан-копии документов и подпишите заявление с помощью Дія.Подписи.

  7. Отправьте заявление в Пенсионный фонд.

Что дальше? После успешной подачи документов на рассмотрение заявления может уйти до 10 дней. Вы сможете отслеживать статус в разделе "Мои обращения" на портале ПФУ.

Напомним, Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу украинским пенсионерам. Парламентарии зарегистрировали законопроект №11524-1, который имеет целью упростить процедуру оформления пенсии и избежать безосновательных отказов.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-oformyty-pensiiu-onlain-iz-diiapidpysom
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