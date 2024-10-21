Как подать заявление на пенсию через "Дія. Подпись": пошаговая инструкция

Цифровые технологии все больше упрощают доступ к государственным услугам, и оформление пенсии – не исключение. Благодаря сервису "Дія". Подпись будущие пенсионеры могут подать заявление на назначение выплат без необходимости посещать учреждения. Все можно сделать онлайн, не выходя из дома. Как именно это сделать – подробно рассказываем ниже.

Приложение "Дія". Фото из открытых источников

Оформление пенсии онлайн с Дія.Подписью: шаг за шагом

Подготовка документов: Перед началом процедуры убедитесь, что у вас установлено приложение "Дія" на телефоне, и функция "Дія.Подпись" активирована. Также предварительно подготовьте скан-копии следующих документов:

Паспорт.

Идентификационный код (РНОКПП).

Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом и т.п.).

По желанию – справка о зарплате за 60 месяцев до 30 июня 2006 года.

Реквизиты банковского счёта.

Фото для пенсионного удостоверения.

Свидетельство о браке (для женщин в случае смены фамилии).

Требования к скан-копиям: цветные, четкие и читаемые файлы в форматах JPG или PDF размером до 1 МБ.

Процедура подачи заявления:

Посетите веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Нажмите "Вход" и выберите способ входа через "Дія". Сканируйте QR-код на экране с помощью приложения "Дія". Подтвердите вход через телефон, активируйте Дія.Подпись и пройдите проверку фото. Заполните анкету и выберите тип пенсии. Прикрепите скан-копии документов и подпишите заявление с помощью Дія.Подписи. Отправьте заявление в Пенсионный фонд.

Что дальше? После успешной подачи документов на рассмотрение заявления может уйти до 10 дней. Вы сможете отслеживать статус в разделе "Мои обращения" на портале ПФУ.

Напомним, Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу украинским пенсионерам. Парламентарии зарегистрировали законопроект №11524-1, который имеет целью упростить процедуру оформления пенсии и избежать безосновательных отказов.