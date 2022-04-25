Как планируют восстановить самолет "Мрия": рассказали в Укроборонпроме

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказал, как сейчас идет обследование разрушенного крупнейшего военно-транспортного самолета АН-225, построенного в 1988 году. До полномасштабного вторжения украинский самолет перевозил необходимые грузы и хранился в ангаре в Гостомеле.

Уничтоженный самолет, фото Нацполиции

По словам директора, продолжается обследование того, что осталося от самолета. Частично уцелевшая хвостовая часть и двигатели, в частности несколько из них можно будет использовать в производстве.



Пока сотрудники ГП "Антонов" обследуют "Мрию", а после завершения обследования будут готовы расчеты бюджетов для построения нового самолета модели АН-225 и объявят о приблизительных сроках. Юрий Гусев добавил, что специалисты имеют несколько сценариев восстановления "Мрии", которая и дальше будет устанавливать мировые рекорды.

Поэтому новый самолет будет более современным и более технологичным, с улучшенными функциями для перевозки грузов, отметил директор концерта и добавил, что это самый большой в мире и стратегический проект — построение АН-225.



В настоящее время концерн работает с международными партнерами, чтобы привлекать инвестиции в строительство нового самолета не только в виде денег, но и электроники, деталей, технологий, а также создать новый аэрокосмический союз с другими странами и наладить сотрудничество.



Юрий Гусев назвал возможным такой подход, что имена тех, кто внесет наибольший вклад в строительство самолета, будут отчеканены на фюзеляже самолета. Кроме того, рассматриваются методы пополнения фонда восстановления "Мрии" и привлечения всех желающих в Украине и за рубежом.

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