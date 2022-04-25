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Как планируют восстановить самолет "Мрия": рассказали в Укроборонпроме

После исследования разрушенного самолета объявят бюджеты для постройки нового АН-225 "Мрия"

сегодня, 15:08
Автор:

Козлова Альбіна
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Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказал, как сейчас идет обследование разрушенного крупнейшего военно-транспортного самолета АН-225, построенного в 1988 году. До полномасштабного вторжения украинский самолет перевозил необходимые грузы и хранился в ангаре в Гостомеле.

Как планируют восстановить самолет "Мрия": рассказали в Укроборонпроме

Уничтоженный самолет, фото Нацполиции

По словам директора, продолжается обследование того, что осталося от самолета. Частично уцелевшая хвостовая часть и двигатели, в частности несколько из них можно будет использовать в производстве.

Пока сотрудники ГП "Антонов" обследуют "Мрию", а после завершения обследования будут готовы расчеты бюджетов для построения нового самолета модели АН-225 и объявят о приблизительных сроках. Юрий Гусев добавил, что специалисты имеют несколько сценариев восстановления "Мрии", которая и дальше будет устанавливать мировые рекорды.

Поэтому новый самолет будет более современным и более технологичным, с улучшенными функциями для перевозки грузов, отметил директор концерта и добавил, что это самый большой в мире и стратегический проект — построение АН-225.

В настоящее время концерн работает с международными партнерами, чтобы привлекать инвестиции в строительство нового самолета не только в виде денег, но и электроники, деталей, технологий, а также создать новый аэрокосмический союз с другими странами и наладить сотрудничество.

Юрий Гусев назвал возможным такой подход, что имена тех, кто внесет наибольший вклад в строительство самолета, будут отчеканены на фюзеляже самолета. Кроме того, рассматриваются методы пополнения фонда восстановления "Мрии" и привлечения всех желающих в Украине и за рубежом.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская разведка сообщила, что в Мариуполе оккупанты могут применить химоружие. О том, что такие намерения у руководства россии, свидетельствуют некоторые факты и перехваты. По последним данным разведки, российское командование может применить в осажденном городе химическое оружие во избежание потерь среди российских военнослужащих.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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Обсуждения

viktorkkk

сегодня, 14:20

Обязательно надо восстановить и даже сделать лучше.

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