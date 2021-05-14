Как питается президентская семья: Елена Зеленская раскрыла меню родных

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Кириєнко Анна
Стало известно, как питается президент Украины Владимир Зеленский и его семья. Такие детали рассказала Первая леди Украины Елена Зеленская в программе "VIP с Натальей Мосейчук".
Как питается семья Зеленского - детали от жены президента. Фото: 24tv.ua
Елена отметила, что готовит очень редко. Однако влиятельная семья принимает обычную традиционную еду — "лобстерами" не питается.
Как сообщает Первая леди, на приготовление пищи просто нет времени. К тому же семья только завтракает дома, иногда ужинает.
Сама же Елена почти никогда не разделяет вечернюю трапезу с близкими.
Женщина президента отмечает, что ранее готовила детям отдельно. Сейчас все члены семьи дома едят одинаковые блюда.
Также Первая леди добавила, что пока еду для семьи готовит отдельный человек.
Ранее сообщалось, с кого берет пример жена украинского президента. Елена Зеленская считает идеальным образцом первой леди Брижит Макрон — жену французского лидера Эммануэля Макрона. Отношение к супруге французского лидера сформировалось после визита во Францию, где Елена познакомилась и пообщалась с Брижит Макрон. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также жена украинского президента Елена Зеленская призналась, что ожидала потоков хейта после избрания Владимира Зеленского. Но думала, что ненависть польется не в такой форме и количестве. Что пришлось пережить Первой леди и какие слова хейтеров ее больше всего затрагивают, читайте на сайте "Комментарии".
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