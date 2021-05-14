Как питается президентская семья: Елена Зеленская раскрыла меню родных

Стало известно, как питается президент Украины Владимир Зеленский и его семья. Такие детали рассказала Первая леди Украины Елена Зеленская в программе "VIP с Натальей Мосейчук".

Как питается семья Зеленского - детали от жены президента. Фото: 24tv.ua

Елена отметила, что готовит очень редко. Однако влиятельная семья принимает обычную традиционную еду — "лобстерами" не питается.

Как сообщает Первая леди, на приготовление пищи просто нет времени. К тому же семья только завтракает дома, иногда ужинает.

Сама же Елена почти никогда не разделяет вечернюю трапезу с близкими.

Женщина президента отмечает, что ранее готовила детям отдельно. Сейчас все члены семьи дома едят одинаковые блюда.

Также Первая леди добавила, что пока еду для семьи готовит отдельный человек.

"Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Мы не делаем заказов. Что дали — то и съели. Но это ни лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. И в таком русле мы и живем. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно", — подчеркнула Елена Зеленская.

Ранее сообщалось, с кого берет пример жена украинского президента. Елена Зеленская считает идеальным образцом первой леди Брижит Макрон — жену французского лидера Эммануэля Макрона. Отношение к супруге французского лидера сформировалось после визита во Францию, где Елена познакомилась и пообщалась с Брижит Макрон. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также жена украинского президента Елена Зеленская призналась, что ожидала потоков хейта после избрания Владимира Зеленского. Но думала, что ненависть польется не в такой форме и количестве. Что пришлось пережить Первой леди и какие слова хейтеров ее больше всего затрагивают, читайте на сайте "Комментарии".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!