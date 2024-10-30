Как оформить карточку, чтобы получить "Тысячу Зеленского" от государства

С 1 декабря 2024 украинцы получат возможность воспользоваться новой государственной программой — "Тысяча Зеленского". Денежные средства будут начислены на специальную карточку под названием "Национальный кэшбек". Эта инициатива имеет целью поддержать население во время зимних месяцев, позволяя тратить средства на различные важные нужды, например оплата коммунальных услуг, благотворительность или поддержка армии.

Кэшбек от государства: что нужно знать о «Тысяче Зеленского»

Чтобы получить доступ к государственному кэшбеку, сначала необходимо зарегистрироваться в приложении Дия. Затем в меню выберите соответствующую услугу для открытия карты. Действие предложит несколько банков по выбору, где можно быстро оформить карточку. Если у вас уже есть счет в выбранном банке, можно просто привязать его через действие.

Средства, которые украинцы получат по программе, можно потратить в течение трех месяцев – с декабря до февраля. Основные варианты использования включают в себя оплату коммунальных услуг, благотворительные взносы, поддержку армии и оплату определенных товаров. Программа предусматривает возврат 10% стоимости покупок продукции от украинских производителей, участвующих в проекте.

Вся программа реализуется с помощью цифровой платформы Дия, которая помогает максимально упростить процесс оформления карты и получения кэшбека.

Ранее "Комментарии" писали, что о запуске этой инициативы сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина. Он отметил, что программа станет частью зимнего пакета поддержки граждан, поскольку страна уже проходит третью зиму в условиях полномасштабной войны.