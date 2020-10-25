Как на пять вопросов от Зеленского ответили украинцы - экзит-полл

Преимущественно украинцы дали ответ "да" на вопросы, которые поставили в день выборов украинцам по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла социологической группы "Рейтинг", которые показали в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на канале "Украина 24".

Так, 81% опрошенных согласились, что осужденных за коррупцию в особо крупных масштабах надо наказывать пожизненным заключением.

Тогда как меньше половины, 45% участников опроса, поддержали создание на Донбассе свободной экономической зоны.

Почти все украинцы, которые присоединились к опросу от президента, поддержали сокращение количества народных депутатов до 300. "Да" ответили 95%.

Еще 70% опрошенных выступили "за" легализацию каннабиса в медицинских целях.

Более половины опрошенных поддержали право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. "За" это выступили 78%.





Как сообщалось, в некоторых городах Украины опросы Зеленского проводили дети. Известно, в каком случае это законно.

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