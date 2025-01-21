Как мужчины могут избежать ответственности за СЗЧ

До 1 марта 2025 года военнослужащие, впервые покинувшие воинскую часть без разрешения, имеют возможность вернуться в службу без каких-либо уголовных последствий. Инновационное приложение "Армия+" упрощает процесс обновления, позволяя военным быстро оформить рапорт и продолжить службу. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Согласно инициативе, самовольно покинувшие подразделение военные могут вернуться в службу без привлечения к уголовной ответственности. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением "Армия+", обеспечивающим удобный алгоритм оформления рапорта за пять минут. Дополнительным преимуществом является возможность сразу прикрепить рекомендательное письмо от желаемого подразделения, что помогает быстрее сменить место службы.

В настоящее время около 60% тех, кто воспользовался этим шансом и подал рапорт через Армию, уже вернулись в службу или находятся на завершающем этапе оформления. Военная служба правопорядка активно поддерживает этот процесс, обеспечивая военным возможностью вернуться в ряды ВСУ и продолжить защищать страну.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что воинские части Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии теперь смогут ежедневно подавать отчеты о поражении врага через инновационное приложение "Армия+". Это нововведение должно стать важным шагом к более объективной и прозрачной статистике, которая позволит отслеживать реальную эффективность командиров и подразделений в борьбе с агрессором.

Кроме того, украинский военный на позывной "Алекс" оценил возможность упрощенной системы переводов через подачу электронного рапорта через приложение "Армия+" . По его словам, этот вариант быстро работает, однако только по заключению ВЛК.