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Как МИД Украины отреагировал на возможное закрытие границы с Беларусью

Заявления самопровозглашённого президента Беларуси требуют тщательного факт-чекинга

сегодня, 13:59
Автор:

Данило Матюха

Заявления так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с нашей страной не отвечают действительности. Об этом  заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Как МИД Украины отреагировал на возможное закрытие границы с Беларусью

Украинские пограничники - фото из открытых источников

По словам министра, заявление Лукашенко о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни одной проверки фактами, потому что это не отвечает действительности ни по никаким параметрам.

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко — это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг", — сказал Кулеба.

Также глава украинского МИД уверил, что, по его информации, граница между нашими странами на данный момент работает, а Украина, в свою очередь, хочет избежать конфликта с дружественной страной.

"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Аргументировал тем, что якобы огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь.

По мнению Александра Курбана, если за угрозами со стороны Лукашенко последуют конкретные действия и граница с Украиной таки будет перекрыта, следует готовиться к тому, что в гибридной войне с РФ у нас появится новая линия реального противостояния.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_co9de1PDlc
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