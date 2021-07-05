Как МИД Украины отреагировал на возможное закрытие границы с Беларусью

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Данило Матюха
Заявления так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины и закрытии границы Беларуси с нашей страной не отвечают действительности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".
Украинские пограничники - фото из открытых источников
По словам министра, заявление Лукашенко о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни одной проверки фактами, потому что это не отвечает действительности ни по никаким параметрам.
Также глава украинского МИД уверил, что, по его информации, граница между нашими странами на данный момент работает, а Украина, в свою очередь, хочет избежать конфликта с дружественной страной.
Напомним, что Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Аргументировал тем, что якобы огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь.
По мнению Александра Курбана, если за угрозами со стороны Лукашенко последуют конкретные действия и граница с Украиной таки будет перекрыта, следует готовиться к тому, что в гибридной войне с РФ у нас появится новая линия реального противостояния.
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