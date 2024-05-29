Как Киевский зоопарк спасает редкие виды животных во время войны

В военное время, когда повседневная жизнь наполнена тревогой, Киевский зоопарк играет роль не просто приюта для животных, но и эпицентра важных реабилитационных и охранных программ. С 2022 по 2023 год численность жителей зоопарка возросла с 1613 до 2050 особей, из них 498 были спасены и реабилитированы. Программы зоопарка включают в себя не только реабилитацию, но и сохранение редких и исчезающих видов.



Реабилитация и возвращение к природе

Одним из направлений деятельности зоопарка является реабилитация животных, пострадавших в результате военных действий. Спасенные особи, такие как группа пятнистых оленей, проходят необходимый курс лечения, после чего возвращаются в свои природные среды. В частности, в 2024 году после завершения реабилитации восемь оленей были выпущены в природный заповедник. Такие мероприятия помогают сохранить биоразнообразие и дают животным шанс на полноценную жизнь в природе.



Сохранение видов и биоразнообразие

Киевский зоопарк активно работает над сохранением редких видов и экосистем. Проекты, такие как восстановление численности европейских хомяков и черного аиста, направлены на поддержку находящихся под угрозой исчезновения видов. Эти программы не только способствуют обновлению популяций, но и играют ключевую роль в сохранении биологического разнообразия региона.



Социальная и психореабилитационная работа

Особое внимание в деятельности Киевского зоопарка уделяется психологической поддержке пострадавших от войны. Специалисты используют уникальную методику взаимодействия с животными, что помогает людям переживать стрессы и эмоциональные грузы военных действий. Благодаря этой уникальной методике более 50,000 участников — дети, военные, переселенцы, а также пациенты больниц — смогли обрести эмоциональный покой и психологический комфорт.

Киевский зоопарк в военное время: реабилитация животных и людей

Киевский зоопарк, находясь в эпицентре многих вызовов современности, показывает, что забота о природе и о людях может идти рука об руку.