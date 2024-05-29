Как Киевский зоопарк спасает редкие виды животных во время войны

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Черновалова Кристина
В военное время, когда повседневная жизнь наполнена тревогой, Киевский зоопарк играет роль не просто приюта для животных, но и эпицентра важных реабилитационных и охранных программ. С 2022 по 2023 год численность жителей зоопарка возросла с 1613 до 2050 особей, из них 498 были спасены и реабилитированы. Программы зоопарка включают в себя не только реабилитацию, но и сохранение редких и исчезающих видов.
Киевский зоопарк в военное время: реабилитация животных и людей
Киевский зоопарк, находясь в эпицентре многих вызовов современности, показывает, что забота о природе и о людях может идти рука об руку.
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