Как изменился самый популярный Telegram-канал «Труха»: оправдана ли критика

"Труха" – это самый популярный украинский канал в Telegram, рекордно выросший с начала полномасштабного вторжения. С тех пор он неоднократно подвергался сокрушительной критике со стороны отдельных общественных организаций и медиа, но не только сохранил своих читателей, но и в разы увеличил их количество. Об этом говорится в материале сайта "Обозреватель".

Telegram-канал «Труха»

Отмечается, что основной упрек в сторону телеграмм-каналов – это их анонимность, которая позволяет избегать ответственности за распространенную информацию. Но, в отличие от большинства самых больших каналов, "Труха" не является анонимным каналом. Его основатель и владелец известен и мало того – он публично выступает и не избегает обсуждений о работе и контенте канала. Его зовут Максим Лавриненко. На данный момент у медиа накопилось много предположений о том, что за Лавриненко стоит кто-то другой и настоящие владельцы "Трухи" остаются в тени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В начале полномасштабной войны "Труха" обвиняли в размещении фейков и дезинформации. В чем это заключалось? Администраторы могли публиковать старые видео, выдавая их за новые. Также публиковалась информация на уровне слухов. Это раздражало. Но "Труха" изменилась. Этого нельзя не признать. Количество постов, в которых информация не является проверенной, уменьшилось до уровня других телеграмм-каналов и СМИ и она всегда маркируется словами "информация требует проверки" или "информация не подтверждена".

"Труха" марта-2022 отличалась от "Трухи" сентября-2023 тем, что количество публикаций объективно уменьшилось; качество публикаций увеличилось; стало публиковаться больше информации о коррупционных действиях, что помогает уголовным делам приобретать резонанс, общественное внимание и не дает преступникам "соскочить" (этим "Труха" выполняет функцию традиционного СМИ по общественному контролю); фотографии прилетов сейчас постятся с осторожностью (явно сотрудничество с СБУ); канал "Труха" помогает на волонтерских началах ВСУ и пострадавшим от ракетных ударов, что не каждый владелец традиционного СМИ себе позволяет;

Нельзя не упомянуть, что в июне Харьковская ОВА отметила "Труху" и наградила грамотой за вклад в противодействие российской информационной пропаганде, а также за помощь бойцам ВСУ. Итак, канал "Труха" не только получил самую большую аудиторию в украинском сегменте Telegram, но и стал важным инструментом информационной войны, в том числе в противодействии российским фейкам.

"Труха" может не нравиться кому-то, но его понравилось большинство украинцев. А значит, именно его контент и его информационная политика оказалась наиболее затребованной среди украинцев и наиболее пришлась по душе. Полную статью смотрите по ссылке.



