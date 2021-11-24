Как изменились предпочтения покупателей за время пандемии в Украине

В период с 1 по 20 октября 2021 года компания GfK Ukraine провела онлайн-опрос участников рынка потребителей. Соцопрос проводился среди представителей компаний производителей, импортеров, дистрибьюторов, розничных сетей, сообщает УНИАН.

Рынок потребителей - фото из открытых источников

Анкета содержала вопросы по 14 различным категориям, после чего эксперты сравнили результаты продаж за период апрель 2020 — март 2021 года с периодом апрель 2019 — март 2020 год. Результаты показали, что за период пандемии коронавируса в Украине, вырос рынок продажи бытовой техники, в частности компьютеров и ноутбуков. Это связано с переходом многих компаний и сотрудников на удаленную форму работы.

"Карантинные ограничения обусловили рост доли продаж через интернет-канал. Она выросла с 24% до 32%". При этом, по результатам исследования, доля серого импорта уменьшилась с 23% (апрель 2019 — март 2020 год) до 16% (апрель 2020 – март 2021 года)" — отметила по итогам соцопроса Татьяна Сытник, консультант исследовательской компании GfK Ukraine.

Однако, по словам эксперта, серый импорт вырос среди таких категорий, как аксессуары (наушники, портативная акустика и другие), планшеты, фототехника, ноутбуки, смартфоны и других премиум-товаров.

Главными причинами существования серого импорта являются на таможне и возможность безрискового и безналогового сбыта товаров внутри страны.

Также значительно увеличились продажи мелкой бытовой техники для дома, в частности пылесосов.

По остальным категориям товаров ситуация уменьшилась, что связано в основном с рыночной ситуацией и ограничением движения через границу.

Среди инициатив борьбы с серым импортом участники рынка поддержали расширение применения регистраторов расчетных операций и фискализации.

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