Как изменились предпочтения покупателей за время пандемии в Украине

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София Сторчак
В период с 1 по 20 октября 2021 года компания GfK Ukraine провела онлайн-опрос участников рынка потребителей. Соцопрос проводился среди представителей компаний производителей, импортеров, дистрибьюторов, розничных сетей, сообщает УНИАН.
Рынок потребителей - фото из открытых источников
Анкета содержала вопросы по 14 различным категориям, после чего эксперты сравнили результаты продаж за период апрель 2020 — март 2021 года с периодом апрель 2019 — март 2020 год. Результаты показали, что за период пандемии коронавируса в Украине, вырос рынок продажи бытовой техники, в частности компьютеров и ноутбуков. Это связано с переходом многих компаний и сотрудников на удаленную форму работы.
Однако, по словам эксперта, серый импорт вырос среди таких категорий, как аксессуары (наушники, портативная акустика и другие), планшеты, фототехника, ноутбуки, смартфоны и других премиум-товаров.
Главными причинами существования серого импорта являются на таможне и возможность безрискового и безналогового сбыта товаров внутри страны.
Также значительно увеличились продажи мелкой бытовой техники для дома, в частности пылесосов.
По остальным категориям товаров ситуация уменьшилась, что связано в основном с рыночной ситуацией и ограничением движения через границу.
Среди инициатив борьбы с серым импортом участники рынка поддержали расширение применения регистраторов расчетных операций и фискализации.
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