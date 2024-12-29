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Как и когда выключат свет 30 декабря: объяснение от "Укрэнерго"

Новое расписание отключений: "Укрэнерго" анонсирует ограничения для домохозяйств и бизнеса

29 декабря 2024, 18:33
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Черновалова Кристина

Завтра, 30 декабря, в Украине введут новые графики отключения электроэнергии, сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", что ограничения будут касаться как обычных потребителей, так и бизнеса.

Как и когда выключат свет 30 декабря: объяснение от "Укрэнерго"

Ограничения электроэнергии в Украине

"Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении компании.

Для домохозяйств запланировано выключение электричества с 08:00 до 17:00, а для бизнеса и предприятий будут действовать ограничения с 08:00 до 19:00.                                                          

В "Укрэнерго" объяснили, что такие меры необходимы, чтобы сбалансировать энергосистему и ускорить ремонт поврежденного оборудования. Сейчас специалисты активно работают над восстановлением энергосети, но из-за значительных разрушений этот процесс требует времени.

Кроме того, компания предупредила, что время и объемы отключений могут меняться в течение дня в зависимости от состояния энергосистемы. Украинцев призывают потреблять электроэнергию разумно, особенно в часы, когда свет есть по графику.

Читайте на портале "Комментарии" — С 1 июня правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 2,64 грн/кВт*ч до 4,32 грн/кВт*ч. Однако компания "Энергоатом", доля которой в поставках электроэнергии составляет около 50% заявило, что ее финансовые показатели не изменились после того, как украинцы начали больше платить за свет.



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