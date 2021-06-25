Как долго разлагаются предметы из повседневной жизни людей

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Корольова Аліна
Ежедневно мы пользуемся различными привычными вещами, которые прочно закрепились в нашей повседневной жизни. Но знаем ли, как долго они разлагаются, когда отправляются на свалку?
Разложение отходов. Фото: getty images
В Центре управления отходами рассказали, что отходы обязательно нужно отдавать на переработку, ведь в противном случае они просто превратят всю планету в сплошную свалку. Как подтверждение, на странице в Фейсбук Центра опубликовали список со сроками разложения различных предметов из нашей жизни.
Итак, сколько же времени нужно, чтобы привычные для нас вещи полностью растворились:
кожура банана — от 2 до 5 недель;
газета — около 2 месяцев;
кожура апельсина — от 4 до 6 месяцев;
сигаретные окурки — от 1 до 5 лет;
книги — до 2-х лет;
глянцевые журналы — до 5 лет;
жвачка — около 30 лет;
пакеты из полиэтилена — от 30 до 200 лет;
обувь — до 50 лет;
батарейки — 100 лет;
резиновые покрышки — 100 лет;
алюминиевые банки — от 80 до 500 лет;
губки для мытья посуды — 200 лет;
подгузники — от 250 до 500 лет;
бутылки из пластика — от 450 до 1000 лет.
А вот рекордсменом в этом списке является стекло. Для его разложения понадобится до 4000 лет. Хотя некоторые специалисты считают, что стекло все равно полностью не разлагается. Однако оно очень легко перерабатывается.
В Центре также предоставили несколько эко-рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы защитить нашу планету от загрязнения отходами:
1. Реже использовать вещи, которые долго разлагаются (полиэтиленовые пакетики, пластик и т.д.).
2. Сортировать отходы и отдавать на переработку вторсырье (бумага, стекло, металл).
3. Опасные отходы утилизировать, ведь они долго разлагаются и являются токсичными для окружающей среды.
4. Компостировать органические отходы.
Ранее президенткой ВОО "Живая планета" Светлана Берзина заявляла, что шлаковые отходы необходимо использовать в дорожном строительстве и производстве стройматериалов. По словам эксперта, это было бы экономично и экологично.
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