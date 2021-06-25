logo
Русский Українська

BTC/USD

34464.31

ETH/USD

1968.63

LTC/USD

134.53

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Как долго разлагаются предметы из повседневной жизни людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Как долго разлагаются предметы из повседневной жизни людей

Даже банальная жвачка может разлагаться до 30 лет

сегодня, 08:52
Автор:

Корольова Аліна

Ежедневно мы пользуемся различными привычными вещами, которые прочно закрепились в нашей повседневной жизни. Но знаем ли, как долго они разлагаются, когда отправляются на свалку?

Как долго разлагаются предметы из повседневной жизни людей

Разложение отходов. Фото: getty images

В Центре управления отходами рассказали, что отходы обязательно нужно отдавать на переработку, ведь в противном случае они просто превратят всю планету в сплошную свалку. Как подтверждение, на странице в Фейсбук Центра опубликовали список со сроками разложения различных предметов из нашей жизни.

Итак, сколько же времени нужно, чтобы привычные для нас вещи полностью растворились:

кожура банана — от 2 до 5 недель;

газета — около 2 месяцев;

кожура апельсина — от 4 до 6 месяцев;

сигаретные окурки — от 1 до 5 лет;

книги — до 2-х лет;

глянцевые журналы — до 5 лет;

жвачка — около 30 лет;

пакеты из полиэтилена — от 30 до 200 лет;

обувь — до 50 лет;

батарейки — 100 лет;

резиновые покрышки — 100 лет;

алюминиевые банки — от 80 до 500 лет;

губки для мытья посуды — 200 лет;

подгузники — от 250 до 500 лет;

бутылки из пластика — от 450 до 1000 лет.

А вот рекордсменом в этом списке является стекло. Для его разложения понадобится до 4000 лет. Хотя некоторые специалисты считают, что стекло все равно полностью не разлагается. Однако оно очень легко перерабатывается.

В Центре также предоставили несколько эко-рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы защитить нашу планету от загрязнения отходами:

1.   Реже использовать вещи, которые долго разлагаются (полиэтиленовые пакетики, пластик и т.д.).

2.  Сортировать отходы и отдавать на переработку вторсырье (бумага, стекло, металл).

3.   Опасные отходы утилизировать, ведь они долго разлагаются и являются токсичными для окружающей среды.

4.   Компостировать органические отходы.

Ранее президенткой ВОО "Живая планета" Светлана Берзина заявляла, что шлаковые отходы необходимо использовать в дорожном строительстве и производстве стройматериалов. По словам эксперта, это было бы экономично и экологично.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/WasteManagementCenter/?ref=page_internal#_=_
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ