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Как долго продлится война и выстоит ли Украина финансово: прогноз Fitch Ratings

По прогнозу агентства, продолжение войны приведет к сохранению большого бюджетного дефицита и неопределенности финансирования с 2025 года

сегодня, 10:15
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Кравцев Сергей

Международное агентство Fitch Ratings не исключает, что война России против Украины продлится и в 2025 году. Рейтинги Украины отражают все еще существенный кредитный риск, учитывая затяжной характер войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Fitch.

Как долго продлится война и выстоит ли Украина финансово: прогноз Fitch Ratings

Прогноз Fitch Ratings. Фото из открытых источников

Агентство прогнозирует, продолжение войны приведет к сохранению большого бюджетного дефицита (прогнозируемого на уровне 17,5% ВВП в 2024 году и 15,3% в 2025 году) и неопределенности финансирования с 2025 года.

Fitch отмечает влияние на помощь Украине избирательного цикла в США, потенциальную усталость доноров, остаточных рисков, связанных с планами финансирования ЕС, и ограниченных возможностей местных банков по значительному увеличению покупок государственных долговых обязательств.

В то же время, международные резервы достигли 37,2 млрд долларов на конец июля, а надежный комплекс мер политики Украины и продолжающаяся официальная поддержка в соответствии с четырехлетним расширенной программой МВФ на 2023 год в размере 15,6 млрд долларов снижают риски для макроэкономической и финансовой стабильности в краткосрочной перспективе, пишут аналитики агентства.

"Это дополнительно поддерживает способность Украины выполнять новые обязательства по еврооблигациям, несмотря на очевидную исключительную неопределенность, связанную с войной с Россией", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте с "CCC-" до "CCC+". В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Повышение рейтинга отражает успешное завершение реструктуризации долга Украины в еврооблигациях при продолжении обслуживания ее долговых обязательств в гривне.

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