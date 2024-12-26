Как долго будут продолжаться отключения света после обстрелов: прогноз эксперта

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Украинцы могут столкнуться с отключениями света на период до 7 дней, если сохранится теплая погода. Такую оценку дал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, выступая в эфире программы "Ранок.LIVE".
Восстановление энергосети после обстрелов в Украине
Он отметил, что специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденных участков энергосистемы и внедрением новых способов защиты. По словам Харченко, Украина справляется с вызовами, которые ставят российские обстрелы.
Однако погода может повлиять на ситуацию. Если температура начнет снижаться, отключения могут усилиться.
Ранее "Комментарии" писали, что 26 декабря в Украине вводятся временные ограничения на потребление электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов в результате ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Согласно графикам будут применяться очереди отключений для бытовых потребителей, а также ограничения для промышленности и бизнеса.
Новости