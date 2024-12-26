Как долго будут продолжаться отключения света после обстрелов: прогноз эксперта

Украинцы могут столкнуться с отключениями света на период до 7 дней, если сохранится теплая погода. Такую оценку дал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, выступая в эфире программы "Ранок.LIVE".

Восстановление энергосети после обстрелов в Украине

Он отметил, что специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденных участков энергосистемы и внедрением новых способов защиты. По словам Харченко, Украина справляется с вызовами, которые ставят российские обстрелы.

"Не будет блекаута. Мы знаем, что делать, как работать. Постоянно идет работа над укреплением энергосистемы, построением новой защиты и восстановлением того, что повреждено. И в этом соревновании "они разрушают – мы восстанавливаем" мы сейчас впереди. менее, я думаю, что отключения с нами будут в течение минимум 5-7 дней", — сказал Харченко.

Однако погода может повлиять на ситуацию. Если температура начнет снижаться, отключения могут усилиться.

"Если начнутся морозы, к сожалению, при любых сценариях будут ограничения, а при том техническом составе, который есть сейчас в энергосистеме, эти ограничения усилятся. То есть если станет -5, -7, -10, то будет не полторы очереди, а три очереди. И к этому тоже нужно быть готовым, это вполне возможный сценарий", — предупредил Харченко.

Ранее "Комментарии" писали, что 26 декабря в Украине вводятся временные ограничения на потребление электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов в результате ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Согласно графикам будут применяться очереди отключений для бытовых потребителей, а также ограничения для промышленности и бизнеса.