Как бы Трамп ни мечтал «порешать» с Путиным, шансов на успех у него маловато: что спасет Украину

Ни Украина, ни Европа не собираются принимать безумные ультиматумы российского диктатора Путина по поводу сдачи территорий. И не примут. Поэтому консультации с Киевом и европейскими столицами для любой американской администрации – это не опция, а необходимость. Особенно на фоне нового торгового соглашения с США и ключевой роли ЕС в диалоге с Китаем. Президенту США Трампу придется учитывать эти позиции, даже если он этого отчаянно не хочет. Об этом сказал политический аналитик, блогер Юрий Богданов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Поэтому, как бы Трамп ни мечтал "порешать" с Путиным, шансов на успех у него маловато. Просто потому, что поле для реального понимания с Кремлем намного уже, чем в его собственном воображении и в головах его друзей-риелторов", – отметил блогер.

Юрий Богданов продолжает, украинцам сейчас остается настаивать на конструктивной позиции: мы готовы на прекращение войны, даже в формате заморозки с гарантиями для Украины в виде поставок оружия и денег, но никаких бонусов Россия не получит, а это уже неприемлемая – сегодня – позиция для Путина. Конечно, Трамп и здесь может попытаться обвинить Киев в недоговороспособности, но мы лишь повторяем согласованную с ним самим позицию марта 2025 года.

"Думаю, украинская и европейская дипломатия, а также адекватные люди в США сделают все возможное, чтобы дожать деда до понимания, что Путин готов к настоящим переговорам только тогда, когда давление на него растет, а Путин, с высокой долей вероятности, в очередной раз нас не подведет", – констатировал Богданов.

Читайте на портале "Комментарии" — перед саммитом Трампа и Путина в Украине состоится решающая встреча с союзниками: детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поручил озвучить Лукашенко свои тезисы для Запада: о чем идет речь.



