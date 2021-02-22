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Как будут учиться школьники 5-9 классов в 2022 году - главные нововведения

Изменения произойдут в рамках реформы "Новой Украинской школы"

сегодня, 18:50
Автор:

Кириєнко Анна

С 2022 года украинские ученики средней школы будут учиться по новой программе. Произойдет это в рамках реформы "Новой Украинской школы". Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Как будут учиться школьники 5-9 классов в 2022 году - главные нововведения

Реформа украинских школ: как будут учиться дети в 2020 году. Фото: 24 канал

Для школьников 5-9 классов планируют ввести новый предмет "Здоровье, безопасность и благосостояние". Старшие школьники 8-9 классов будут осваивать предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".

Для учащихся в 5-6 классах планируется ввести несколько предметов — "Этику", "Культуру добрососедства".

Однако эти предметы будут необязательными. Учебные заведения смогут самостоятельно решать, нужно ли вводить эти курсы для своих учеников.

Кроме того, МОН обновило количество часов нагрузки для детей. Ученики 5 класса будут учиться 28 часов в неделю. У шестиклассников будет 31 час обучения в неделю. Семиклассники будут в школе 32 часа в неделю. Школьники 8 и 9 класса будут учиться 33 часа в неделю.

Также МОН утвердило, что уроков физкультуры для школьников всех классов должно быть не менее трех в неделю.

Обучение в рамках реформы "Новой Украинской школы" начнется 1 сентября 2022 года.

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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-tipovu-osvitnyu-programu-dlya-5-9-klasiv-zzso-navchalne-navantazhennya-uchniv-ne-zbilshuyetsya-zaklad-osviti-samostijno-shvalyuye-rishennya-shodo-predmetiv-etichnogo-spryamuvannya
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