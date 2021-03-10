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Как будут назначать пенсии после отмены трудовых книжек

С отменой трудовых книжек пенсии будут назначаться в автоматическом режиме

сегодня, 09:00
Автор:

Кириєнко Анна

Скоро в Украине можно будет забыть о трудовых книжках. Это позволит подписанный Владимиром Зеленским законопроект №3623. Следовательно, чтобы устроиться на работу, украинцам нужно будет предоставить только паспорт, ИНН, справку о медицинском осмотре. Однако возникает вопрос, как теперь будет считаться стаж и самое главное — как будут назначаться пенсии.

Как будут назначать пенсии после отмены трудовых книжек

Пенсии в Украине: как будут назначать выплаты после отмены трудовых книжек. Фото: nashkiev.ua

Согласно подписанному законопроекту, назначаться пенсии будут в автоматическом режиме. Это облегчит жизнь украинцам, поскольку им не надо будет обращаться в Пенсионный фонд Украины, собирать кучу справок, подтверждать свой стаж.

Кроме того, украинцы смогут исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Если человек заметил какие-то неточности, он сможет обратиться к государственным служащим и попросить провести перерасчет.

Также украинцы будут иметь электронный документ, который покажет стаж работника. Именно этот документ могут иногда требовать работодатели. Для его активации нужно будет оформить электронную цифровую подпись.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить электроэнергия для украинцев в апреле. С апреля 2021 украинцы вполне могут продолжать платить ту же цену за электроэнергию, что и сегодня. Вероятно, тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным даже с окончанием отопительного сезона. Подробнее читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине в ближайшее время начнет работу Центр противодействия дезинформации. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что в Украине планируют ввести уроки медиаграмотности в школьной программе для развития критического мышления у детей. Мнения экспертов относительно этих инициатив читайте в нашем материале.


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Источник: https://hvylya.net/news/226578-ukraincam-rasskazali-kak-budut-naznachat-pensii-posle-otmeny-trudovyh-knizhek
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Обусуждения

Мелисса

сегодня, 09:17

И где же этот закон опубликован? Зачем вводить в заблуждение названием?

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