Как будет работать Фонд социального жилья: кто получит приоритет в обеспечении жильем
Как будет работать Фонд социального жилья: кто получит приоритет в обеспечении жильем

Из Фонда социального жилья также можно будет получать служебное жилье, но с одним условием – такое жилье нельзя будет приватизировать

22 августа 2025, 17:05
Автор:
Кравцев Сергей

Жилье из государственного и муниципального жилищных фондов будет предоставляться на льготных условиях во временное пользование – на условиях льготной аренды. То есть арендодателем и держателем такого жилья будет община. Соответственно, арендатором – гражданин, или семья, которые подпадают под соответствующие критерии для того, чтобы считаться нуждающимися в улучшении жилищных условий в случае, если их доход не позволяет получить жилье в собственность на льготных условиях. Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказала глава партии "Слуга народа" и глава Комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк.

Как будет работать Фонд социального жилья: кто получит приоритет в обеспечении жильем

Фонд социального жилья. Фото: из открытых источников

Нардеп отметила, что по подобному принципу будет предоставляться и служебное жилье – во временное пользование до тех пор, пока гражданин работает в том или ином учреждении или ведомстве, на балансе которых такое жилье находится. При нем нужно будет вносить льготную арендную плату и нельзя будет приватизировать.

Что касается приоритета, то Елена Шуляк отметила, что все слои населения Украины могут претендовать на обеспечение жильем. Однако приоритет, конечно, будет предоставляться социально уязвимым категориям граждан, среди которых ВПЛ, бюджетники, военные, ветераны и другие люди, нуждающиеся в поддержке от государства.

"Доступ к льготам будет равен с учетом социально-экономического положения семей. Особое внимание в законопроекте уделяется социально уязвимым категориям граждан, среди которых военные, ветераны и другие нуждающиеся в помощи", – отметила Елена Шуляк.

Также она опровергла манипулятивное мнение по обеспечению жильем военных. Она связана с принятием законопроекта №12377. Мол, это приведет к тому, что военнослужащие теряют право на бесплатное жилье от государства. На самом деле, ничего такого нет. Право военных на получение бесплатного жилья не только никоим образом не отменяется после принятия №12377, но и наоборот – будет усилено.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия оставляет киевлян без жилья: какую помощь выплачивают столичные власти.




