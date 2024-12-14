Как будет начинаться Третья мировая: на Западе показали карту будущих фронтов

За почти три года полномасштабной войны в Украине в разных страна Европы неоднократно звучали предупреждения, что российский экспансионизм не остановится на Украине, и путинский режим попытается напасть и на другие страны. Как передает портал "Комментарии", издание Newsweek попыталось определить, где проляжет фронт Третьей мировой войны, если Россия действительно атакует НАТО.

Третья мировая война. Фото из открытых источников

"Нет никаких сомнений, что Путин будет продолжать агрессивно преследовать свои интересы в Европе, и в частности в Восточной Европе. Он будет пытаться использовать любую трещину для продвижения российского влияния в регионе", — отметил в интервью Newsweek профессор политологии Северного центрального колледжа (США) Уильям Мак.

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Сандрарт, бывший руководитель Многонационального корпуса НАТО на Северо-Востоке, ранее заявил Newsweek, что у Москвы есть "несколько вариантов" проверить сплоченность альянса, включая "ограниченный захват земли".

По мнению аналитиков, граница Финляндии протяженностью 830 миль может стать возможным фронтом. Сувалкский коридор также может стать первой точкой агрессии России против НАТО. Он отделяет Калининград от Беларуси. Министр обороны Швеции предупредил, что "война может прийти в Швецию" и призвал "нравственно готовиться к конфликту".

Авторы материала вспомнили, что российский командир угрожал в апреле 2022 года коридором в Приднестровье. Хотя страны НАТО, граничащие с Россией, справедливо выражают повышенную обеспокоенность, существует вполне оправданное мнение, что Кремль все же воздержится от агрессии против НАТО и продолжит нападать на нейтральные страны. Такие, как Молдова и Грузия.

На карте Newsweek также показаны возможные столкновения с членом НАТО Турцией.

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