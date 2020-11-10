Как антициклон будет влиять на погоду в Украине: прогноз синоптика

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Таисия Ерохина
В ближайшие дни и как минимум до конца этой недели на погоду в Украине будет влиять антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
По прогнозу синоптика, погода будет сухой, серьезных дождей или снега не ожидается. При этом, в Украину приходит похолодание. Так, в ночные часы температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла, а завтра днем, 11 ноября, будет не выше 3-9 градусов тепла. Теплее на несколько градусов температура прогнозируется в Крыму и на Закарпатье — 8-12 градусов тепла. Синоптик добавила, что будут продолжаться туманы — сейчас идет их сезон.
Отмечается, что в столице в среду столбики термометров также будут сползать вниз. Днем 11 ноября ожидается около 5 градусов тепла. Осадков не прогнозируется.
Диденко сообщила, что в дальнейшем похолодание укрепится, антициклонный характер погоды удержится, однако будет без осадков, но периодически с туманами.
Как сообщалось ранее, синоптик назвала дату первых морозов в Украине. Похолодание придет в Украину уже скоро.
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