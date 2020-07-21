Кадровая комиссия уволила прокурора, который может быть причастен к рейдерству против «Семок»

Шестая кадровая комиссия по аттестации прокуроров региональных прокуратур 20 июля приняла решение не аттестовать первого заместителя прокурора Сумской области В.Рубана. Комиссия рассмотрела жалобу представителей трудового коллектива ООО "Волана", в которой были изложены факты участия В.Рубана в попытке рейдерского захвата предприятия.



В июне 2020 года завод, производящий украинские снеки, получил постановление Заречного районного суда в Сумской области об аресте имущества завода. Сама комапания находится в Синельниково Днепропетровской области и в Сумах никаких хозяйственных действий не проводила. Арест был наложен по старому делу о попытке физического лица изменить границы Украины. Сумское управление СБУ открыло дело в 2017 году, и с того времени успехов по нему не показало. Поэтому коллектив завода воспринял решение об аресте как рейдерство со стороны сотрудников прокуратуры и СБУ. Лично первый заместитель прокурора Сумской области В.Рубан писал письмо в суд, где требовал установить выгодную для рейдеров дату рассмотрения, чем, как считают, прямо нарушил законодательство.

Постановление Заречного суда было отменено Апелляционным судом, судьи которого указали на ряд нарушений со стороны следователей и прокуроров. Ходатайство об аресте имущества не соответствовало законам и выглядело ничтожным и бездоказательным.

Во время заседания кадровой комиссии под ее стенами проводили акцию протеста работники завода, которые требовали привлечь к ответственности всех правоохранителей, причастных к преступной схеме. Решение комиссии рабочие встретили одобрительно, и охарактеризовали его как проявление ответственности и справедливости.

"Мы конечно боялись, что рейдеров будут покрывать, как это бывало раньше. Но комиссия - молодцы, изучили наше заявление, и приняли честное решение. Мы благодарны и президенту Зеленскому Владимиру Александровичу, мы к нему обращались, надеялись, и видим, что он на самом деле борется с рейдерами, на деле, а не на словах" - заявил у здания комиссии компресорщик М.Кошкин, участник акции протеста.

Комиссия признала прокурора О.Рубана несоответствующим критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности и не аттестовала его для дальнейшей работы в органах прокуратуры.

Напомним, сейчас дело по рейдерскому захвату лидера производства снеков в Украине находится в ГБР.



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