Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВЛК: детали

Кабинет Министров Украины принял важные изменения, касающиеся лиц с инвалидностью, подлежащих военному учету. В частности, теперь лица с инвалидностью не будут направляться на военно-врачебную комиссию (ВЛК) для прохождения медицинского осмотра. Кроме того, изменения коснулись и порядка подачи документов для детей с инвалидностью.

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Согласно новым решениям Министерство обороны и другие государственные органы получили возможность автоматически обмениваться данными о наличии инвалидности через электронный кабинет. Сведения об инвалидности будут отображаться в электронном военно-учетном документе, что значительно упрощает процесс для призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, Кабмин принял запрет на направление лиц с инвалидностью на медицинские осмотры в рамках военно-врачебной комиссии. Это решение вступает в силу после внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников. Также лица с инвалидностью не будут проходить обязательные медицинские осмотры на ВЛК, что должно снизить бюрократические преграды для граждан с ограниченными возможностями.

Еще одно изменение касается детей с инвалидностью. Родители теперь могут подавать копии медицинских заключений, заверенных социальными службами или нотариусами, вместо оригиналов документов. Это позволит ускорить процесс и снизить количество бумажных формальностей, облегчая доступ к необходимой медицинской и социальной помощи для детей с инвалидностью.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине планируют значительно усилить наказание за нарушение прав человека в рамках работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.



