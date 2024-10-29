Кабмин утвердил новую программу: каждому украинцу выплатят 1000 гривен

Каждый украинец сможет получить тысячу гривен от государства в рамках новой программы поддержки, утвержденной правительством. Деньги можно будет потратить в течение всего 2025 на украинские товары и услуги.

Кабмин запускает еПоддержку: 1000 гривен на карту кэшбэка

О запуске этой инициативы сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина. Он отметил, что программа станет частью зимнего пакета поддержки граждан, поскольку страна уже проходит третью зиму в условиях полномасштабной войны.

“Это программа зимней поддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров", – рассказал Шмигаль.

Как сообщается, подать заявку на получение помощи можно будет через приложение "Действие" в течение зимнего периода. Деньги будут начисляться на специальную карту, которая будет работать как национальный кэшбек. Денежные средства будут оставаться доступными для использования в течение всего 2025 года, что дает гражданам возможность выбирать, когда и на что их потратить.

Шмигаль подчеркнул, что цель этой программы — не только поддержать население, но и стимулировать внутренний рынок, в частности, украинские компании, предлагающие товары и услуги.

Читайте на портале "Комментарии" — Государство начнет выплачивать по 1000 гривен каждому гражданину Украины в рамках новой программы "Национальный кэшбек". Эти средства можно получить на виртуальную карту, которую легко открыть через приложение "Действие". Об этом сообщил первый замминистра экономики Алексей Соболев во время телемарафона.