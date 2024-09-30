Кабмин разрешил включать свет в парках и кондиционеры

Кабинет министров утвердил распоряжение о внесении изменений в документ №510, которым запрещалось использовать кондиционеры воздуха, наружное освещение зданий и прилегающей территории предприятиями, учреждениями, организациями, относящимися к сфере их управления, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (частиц) принадлежат государству, до 31 декабря 2024 года.

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Теперь же изменения внесли с датой – до 30 сентября 2024 года, то есть с завтрашнего дня пользование кондиционерами и включать освещение – разрешается.

Также Аппарату Верховной Рады Украины, Офису Президента Украины, Государственному управлению делами, органам судебной власти, Офису Генерального прокурора, правоохранительным органам, другим государственным органам, Национальному банку, Национальной академии наук и национальным отраслевым академиям наук, органам местного самоуправления рекомендовалось обеспечить экономию электрической энергии помещениях указанных органов и учреждений, а также подчиненными им органами, предприятиями, учреждениями, организациями, в частности, путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории и освещения наружной рекламы;

органам местного самоуправления ограничить освещение улично-дорожной сети и парков до 31 декабря 2024 года. Теперь новым распоряжением с 1 октября все эти мероприятия разрешаются.

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Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 30 сентября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Потребление стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Сегодня, 30 сентября, его уровень, по состоянию на 9:00, был таким же, как и в предыдущий рабочий день – в пятницу, 27 сентября. Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 9 массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС – с 10:00 до 16:00, – говорится в сообщении.