Кабмин определил праздничные и выходные дни на 2021 год

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Светлана Шкурупий
Правительство Украины опубликовало календарь официальных праздников и нерабочих дней на 2021 год. Согласно ему, в следующем году украинцы будут отдыхать 115 календарных дней, а работать - 250. Такую информацию предоставило Министерство экономики.
В какие дни мы будем отдыхать:
- 1 января – Новый год (пятница);
- 7 января – Рождество Христово (воскресенье);
- 8 марта – Международный женский день (понедельник);
- 1 мая – День труда (суббота);
- 2 мая – Пасха (воскресенье);
- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (воскресенье);
- 20 июня – Троица (воскресенье);
- 28 июня – День Конституции (понедельник);
- 24 августа – День независимости (вторник);
- 14 октября – День защитника (четверг);
- 25 декабря – Рождество Христово (суббота).
Также, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, тогда выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:
- суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;
- выходной день в воскресенье, 9 мая – на понедельник, 10 мая;
- выходной день в воскресенье, 20 июня – на понедельник, 21 июня;
- выходной день в субботу, 25 декабря – на понедельник, 27 декабря.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кабмин продлил карантин еще на два месяца.
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