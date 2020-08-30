Кабмин определил праздничные и выходные дни на 2021 год

Правительство Украины опубликовало календарь официальных праздников и нерабочих дней на 2021 год. Согласно ему, в следующем году украинцы будут отдыхать 115 календарных дней, а работать - 250. Такую информацию предоставило Министерство экономики.

В какие дни мы будем отдыхать:

- 1 января – Новый год (пятница);

- 7 января – Рождество Христово (воскресенье);

- 8 марта – Международный женский день (понедельник);

- 1 мая – День труда (суббота);

- 2 мая – Пасха (воскресенье);

- 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (воскресенье);

- 20 июня – Троица (воскресенье);

- 28 июня – День Конституции (понедельник);

- 24 августа – День независимости (вторник);

- 14 октября – День защитника (четверг);

- 25 декабря – Рождество Христово (суббота).

Также, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, тогда выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:

- суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;

- выходной день в воскресенье, 9 мая – на понедельник, 10 мая;

- выходной день в воскресенье, 20 июня – на понедельник, 21 июня;

- выходной день в субботу, 25 декабря – на понедельник, 27 декабря.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Кабмин продлил карантин еще на два месяца.

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