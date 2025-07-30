Кабмин не выполнил ключевое требование МВФ по преодолению коррупции: детали скандала

Кабинет Министров Украины снова проигнорировал законодательные нормы и не назначил нового руководителя Бюро экономической безопасности Александра Цивинского, который стал победителем прозрачного конкурса. Это решение (а точнее его отсутствие) может сорвать обязательства Украины перед Международным валютным фондом, ведь до установленного срока выполнения соответствующего "маяка" остался лишь один день.

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Об итогах заседания правительства 30 июля стало известно из официальных сообщений премьер-министра Юлии Свириденко и прессслужбы Кабмина. Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк особо подчеркнул, что назначение главы БЭБ не включили в повестку дня, чем правительство, по его мнению, в очередной раз нарушило закон.

По законодательству Кабинет Министров должен в десятидневный срок после получения выводов конкурсной комиссии утвердить кандидатуру победителя. Поскольку соответствующие документы поступили еще 30 июня, срок давно истек.

Назначение руководителя БЭБ является одним из условий программ макрофинансовой поддержки Украины как в рамках 15-миллиардной EFF-программы МВФ, так и в рамках механизма Ukraine Facility со стороны Евросоюза. В обоих случаях своевременное исполнение обязательств влияет на размер дальнейшего финансирования. ЕС, кстати, уже сократил один из траншей из-за невыполнения Украиной трех реформаторских пунктов.

Александр Цивинский, руководитель детективного управления НАБУ победил в конкурсе 24 июня. В комиссии, проводившей отбор, решающее слово имели представители международных партнеров, именно они поддержали Цивинского.

Правительство попыталось заблокировать назначение, ссылаясь на дополнительную информацию, предоставленную СБУ. Комиссия, однако, 14 июля окончательно отказалась пересматривать свое решение, отметив, что никаких существенных рисков не обнаружено.

Цивинский признал, что у него есть биологический отец в России, с которым не поддерживает контактов уже более 10 лет. Этот факт, по словам главы комиссии Лауры Штефан, не представляет угрозы. Она также подтвердила, что СБУ не предоставила доказательств, которые могли бы дисквалифицировать кандидата.

Как уже писали "Комментарии", в Украине ведутся споры по поводу принятого закона о НАБУ и САП, а также нового законопроекта президента Владимира Зеленского. Главный вопрос – независимость антикоррупционных органов.