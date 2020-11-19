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К какой зиме готовиться украинцам: синоптик дал прогноз

Зима в Украине будет поражать погодными сюрпризами

сегодня, 14:18
Автор:

Таисия Ерохина

Грядущая зима будет теплее, чем 30 лет назад, но будут происходить резкие колебания температуры. Такой прогноз погоды озвучил руководитель Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире "1+1".

К какой зиме готовиться украинцам: синоптик дал прогноз

На погоду в Украине влияют климатические изменения. Так, температура воздуха этой зимой ожидается на 2-4 градуса выше, чем было 30 лет назад. Синоптик отметил, что прогнозируется неустойчивый снежный покров. Кроме того, украинцам следует быть готовыми к неожиданным изменениям погоды зимой.

"Морозы и похолодания будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими", — сообщил Кульбида.

Синоптик отметил, что реальная зима уже пришла в столицу по календарным срокам. И удивляться этому не стоит, ведь аномальной является теплая погода зимой, тогда как холодная зима со снегом — это норма. Как пояснил Кульбида, причина изменения погоды — в атмосферном фронте, который пришел с северо-запада и принес холодный воздух. Это и стало причиной выпадения снега.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что дефицит осадков в Украине зимой продолжится.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/morozi-i-poholodannya-budut-korotkochasnimi-ale-zhorstkimi-sinoptik-rozpoviv-pro-pogodu-vzimku-1670581.html
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