К Барне обратились на стене сельсовета с просьбой вернуть долг

Обращение к бывшему народному избраннику Олегу Барне разместили на стене здания. Об этом сообщает местное издание Тернополяны.

Надпись, адресованная политику, фото ternopoliany

Представляем текст обращения, размещенного на стенах Нагорнянского сельсовета, что находится в Чертковском районе.

"Барна, верни долг", — обратились к экснардепу.

Ссылаясь на слова местных жителей, журналисты издания "Тернополяны" предположили, что от Барны требуют вернуть средства люди, которые финансировали избирательную кампанию в Верховную Раду в 2019 году. По результатам голосования он не прошел в парламент.



Напомним, Олег Барна — скандально известный депутат VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Известность приобрел после того, как пытался вынести из-за трибуны тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!