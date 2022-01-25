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К Барне обратились на стене сельсовета с просьбой вернуть долг

В Тернопольской области появилось обращение к бывшему депутату Олегу Барне

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Обращение к бывшему народному избраннику Олегу Барне разместили на стене здания. Об этом сообщает местное издание Тернополяны.

К Барне обратились на стене сельсовета с просьбой вернуть долг

Надпись, адресованная политику, фото ternopoliany

Представляем текст обращения, размещенного на стенах Нагорнянского сельсовета, что находится в Чертковском районе.

"Барна, верни долг", — обратились к экснардепу.

Ссылаясь на слова местных жителей, журналисты издания "Тернополяны" предположили, что от Барны требуют вернуть средства люди, которые финансировали избирательную кампанию в Верховную Раду в 2019 году. По результатам голосования он не прошел в парламент.

Напомним, Олег Барна — скандально известный депутат VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Известность приобрел после того, как пытался вынести из-за трибуны тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.


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Источник: https://ternopoliany.te.ua/polituka/66238-na-ternopilshchini-eksnardep-barna-zaborguvav-groshej-i-potrapiv-v-chergovij-skandal#
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