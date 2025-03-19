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Известный журналист рассказал, как его планировали убить по заказу Путина

Грозев рассказал, как люди по заказу Путина планировали его убить

сегодня, 09:39
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Ткачик Олеся

Журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев рассказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин потребовал его убить. Людей, завербованных в России для осуществления намерений российского диктатора, уже арестовала английская полиция. Сам Грозев в эфире 24 канала сообщил, что в настоящее время в английской тюрьме находятся 6 резидентов Великобритании с болгарскими паспортами. Они уже получили приговор, впрочем, срок еще не установлен английским судом, сообщил Христо Грозев.

Известный журналист рассказал, как его планировали убить по заказу Путина

Христо Грозев

"Главный человек и три человека из команды получат максимальный срок, позволяющий английское право за шпионаж — это 14 лет", — сказал Христо Грозев.

По его словам, группу завербовали еще в 2020 году из-за австрийско-немецкого предпринимателя, который в том же году сбежал в Россию. Его компания сфальсифицировала финансовые показатели на сумму около двух миллиардов долларов. Расследователи Bellingcat выяснили, что этот бизнесмен за последние десять лет совершил 66 поездок в Россию и имел связи с российской разведкой еще с 2013 года. Именно он, действуя во благо ФСБ, привлек к сотрудничеству группу болгар в Лондоне, подчеркнул журналист.

Грозев говорит, что история поездок этого бизнесмена была отслежена. Удалось установить, что он 66 раз летал в Россию за последние 10 лет. Кроме того, журналисты обнаружили его связи с российской разведкой, которые начинаются еще с 2013 года.

Расследователь сообщил, что ФСБ использует австрийца для вербовки людей среди его старой бизнес-сети знакомств. Конкретно он сумел от имени ФСБ нанять группу болгар в Лондоне.

"В день нашей публикации расследования об Алексее Навальном, это было 14 декабря 2020 года, он дал задание начать за мной полное наблюдение. Они сняли квартиру напротив моего дома в Австрии, когда я там еще жил. Они начали следить за мной и моей семьей", – отметил Грозев.

Сначала завербованным агентам приказывали только отслеживать передвижение журналиста и передавать информацию в Москву. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация изменилась – ФСБ начала подозревать Грозева в сотрудничестве с украинскими военными и решила его ликвидировать.

"В этих чатах, которые имеет английская прокуратура, придумывали самые эффективные способы меня ликвидировать. Там были планы, которые я даже не хочу озвучивать: поджечь мой дом и, возможно, ликвидировать не только меня, но и мою семью; использовать ядовитые газы в моей квартире; нанять смертника из ИГИЛ, чтобы он под ", – вспомнил Христо Грозев.

По его словам, когда этот австрийский предприниматель в чате спросил, зачем журналиста похищать и вести в Россию, ему дали четкий ответ.

"Путин лично ненавидит Грозева и требует этого", – сказал журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Грозев уже говорил о том, что Путин потребовал его убить.




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Источник: https://24tv.ua/grozyev-yak-putin-hotiv-vbiti-vidomogo-bolgarskogo-zhurnalista_n2778779
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