Известный российский актер получил 10 лет тюрьмы: за что его наказали

Российский актер Дмитрий Певцов, известный по ролям в сериале "Бандитский Петербург", заочно получил 10 лет заключения за пропаганду войны и поддержку вторжения России в Украину. Он призвал к насильственному захвату украинской территории и поддерживал действия кремля. Приговор вынесен на основании доказательной базы, собранной Службой безопасности Украины.

Актер Дмитрий Певцов. Фото из открытых источников

Певцов, являющийся сейчас депутатом госдумы России, неоднократно выступал на массовых мероприятиях с участием путина, где распространял антиукраинскую пропаганду. Он также активно появлялся в эфире кремлевских телеканалов, призывая к полной оккупации Украины.

В одном из интервью он кичился тем, что лично голосовал за "присоединение" временно оккупированных украинских территорий к России. Кроме того, он отрицал военные преступления российских войск, в частности в Мариуполе.

По решению суда Певцов признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти;

ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность Украины;

ст. 436 – пропаганда войны.

Ему назначено 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве. Несмотря на заочный приговор, Украина и ее международные партнеры приложат усилия для привлечения Певцова к реальному наказанию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО обнародовали очередной список кремлевских пропагандистов, медиаменеджеров и блоггеров, являющихся ключевыми исполнителями информационных спецопераций РФ. Новые имена уже добавлены в портал War&Sanctions. Новый список пропагандистов – по ссылке.