logo

BTC/USD

98207.72

ETH/USD

2740.01

LTC/USD

128.32

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Известный российский актер получил 10 лет тюрьмы: за что его наказали
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный российский актер получил 10 лет тюрьмы: за что его наказали

Российский актер поплатился за призывы к захвату Украины

сегодня, 17:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Российский актер Дмитрий Певцов, известный по ролям в сериале "Бандитский Петербург", заочно получил 10 лет заключения за пропаганду войны и поддержку вторжения России в Украину. Он призвал к насильственному захвату украинской территории и поддерживал действия кремля. Приговор вынесен на основании доказательной базы, собранной Службой безопасности Украины.

Известный российский актер получил 10 лет тюрьмы: за что его наказали

Актер Дмитрий Певцов. Фото из открытых источников

Певцов, являющийся сейчас депутатом госдумы России, неоднократно выступал на массовых мероприятиях с участием путина, где распространял антиукраинскую пропаганду. Он также активно появлялся в эфире кремлевских телеканалов, призывая к полной оккупации Украины.

В одном из интервью он кичился тем, что лично голосовал за "присоединение" временно оккупированных украинских территорий к России. Кроме того, он отрицал военные преступления российских войск, в частности в Мариуполе.

По решению суда Певцов признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти;

  • ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность Украины;

  • ст. 436 – пропаганда войны.

Ему назначено 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве. Несмотря на заочный приговор, Украина и ее международные партнеры приложат усилия для привлечения Певцова к реальному наказанию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Центр противодействия дезинформации СНБО обнародовали очередной список кремлевских пропагандистов, медиаменеджеров и блоггеров, являющихся ключевыми исполнителями информационных спецопераций РФ. Новые имена уже добавлены в портал War&Sanctions. Новый список пропагандистов – по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/14187
Теги:

Новости

Все новости