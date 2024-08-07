Известный автомобильный концерн мог тайно вернуться в Россию: и здесь помог Китай

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen вошел на российский рынок со своими технологиями, которые используются в формально китайских авто. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Zeit Online".

Концерн Volkswagen

Эксперты выяснили, что технологии немецкого концерна могут использовать в автомобилях китайского бренда Jetta, вышедшего в июле на рынок РФ.

Этот бренд является частью китайской автомобильной FAW Group, выступающей в качестве официального партнера Volkswagen. Компании даже имеют совместное предприятие.

В Volkswagen, покинувшем Россию через неделю после полномасштабного вторжения, отвергли подозрение в экспорте своей продукции в РФ и заявляют о "ложности" таких сообщений.

Впрочем, несложно убедиться, что дизайн моделей Jetta, которые теперь может приобрести российский потребитель, практически не отличается от автомобилей Volkswagen, как Tiguan или Polo.

Следует отметить, что в мае прошлого года сообщалось, что Volkswagen Group окончательно ушла из РФ, продав свои активы местному инвестору. По данным агентства Reuters, сумма сделки составила 125 млн. евро.

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