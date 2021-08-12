Известная сеть российских супермаркетов вернулась в Украину – в СНБО говорят, что это невозможно

BTC/USD
44838.29
ETH/USD
3107.06
LTC/USD
168.59
USD/UAH
26.99
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом конечных бенефициаров российской сети "Светофор", с первых месяцев лета работает в Украине и подумывает о том, чтобы разрастись до 40 точек. При этом раньше секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Mere не может вновь начать работать в Украине, потому как под санкциями. Как передает издание "Комментарии", такую информацию обнародовал портал Liga.net, который оперирует данными от экс-директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко.
Сеть супермаркетов Mere. Фото: mere.in.ua
Сегодня супермаркеты Mere без проблем работают в Николаеве и Павлограде. В ближайших планах сети открыть свои супермаркеты в других больших населенных пунктах на Днепропетровщине. Следующий этап – выход на рынок Киевской области. За оставшееся до конца года время владельцы сети супермаркетов Mere планируют в Украине открыть 40 точек.
Артем Хоменко рассказал, что никаких преград для работы супермаркетов в Украине не было, власть никак на это не реагировала. Отметим, конечными владельцами сети супермаркетов "Светофор" есть российские бизнесмены Сергей и Андрей Шнайдер. Супермаркеты стараются конкурировать с другими торговыми сетями, предлагая более низкую цену на основные группы товаров, тем самым завоёвывая предпочтение у покупателей. Дольше всего эта сеть супермаркетов работала в Николаеве.
Читайте ранее на портале "Комментарии" — российский бизнесмен Григоришин заказал дискредитацию "Укрэнерго". Дискредитация началась после подписания Соглашения об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы.
Также на портале вы можете узнать о том, почему правильным решением власти будет готовность национализировать облгазы Фирташа-Левочкина, в противном случае санкции СНБО окажутся лишь пустой звук. Своим мнением поделился политический эксперт Валерий Клочок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Вікторія
сегодня, 14:22
Я вам хочу сказати що в місті Нікополь(Дніпропетровська обл.) цей супермаркет як працював так і працює з початку літа без проблем