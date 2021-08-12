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Главная Новости Общество события Известная сеть российских супермаркетов вернулась в Украину – в СНБО говорят, что это невозможно
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Известная сеть российских супермаркетов вернулась в Украину – в СНБО говорят, что это невозможно

Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом владельцев российской сети "Светофор", с июня работает в Украине и планирует расшириться до 40 точек

сегодня, 14:17
Автор:

Кравцев Сергей

Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом конечных бенефициаров российской сети "Светофор", с первых месяцев лета работает в Украине и подумывает о том, чтобы разрастись до 40 точек. При этом раньше секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Mere не может вновь начать работать в Украине, потому как под санкциями. Как передает издание "Комментарии", такую информацию обнародовал портал Liga.net, который оперирует данными от экс-директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко.

Известная сеть российских супермаркетов вернулась в Украину – в СНБО говорят, что это невозможно

Сеть супермаркетов Mere. Фото: mere.in.ua

Сегодня супермаркеты Mere без проблем работают в Николаеве и Павлограде. В ближайших планах сети открыть свои супермаркеты в других больших населенных пунктах на Днепропетровщине. Следующий этап – выход на рынок Киевской области. За оставшееся до конца года время владельцы сети супермаркетов Mere планируют в Украине открыть 40 точек.

Артем Хоменко рассказал, что никаких преград для работы супермаркетов в Украине не было, власть никак на это не реагировала. Отметим, конечными владельцами сети супермаркетов "Светофор" есть российские бизнесмены Сергей и Андрей Шнайдер. Супермаркеты стараются конкурировать с другими торговыми сетями, предлагая более низкую цену на основные группы товаров, тем самым завоёвывая предпочтение у покупателей. Дольше всего эта сеть супермаркетов работала в Николаеве.

Читайте ранее на портале "Комментарии" — российский бизнесмен Григоришин заказал дискредитацию "Укрэнерго". Дискредитация началась после подписания Соглашения об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы.

Также на портале вы можете узнать о том, почему правильным решением власти будет готовность национализировать облгазы Фирташа-Левочкина, в противном случае санкции СНБО окажутся лишь пустой звук. Своим мнением поделился политический эксперт Валерий Клочок.


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Источник: https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/rossiyskaya-set-supermarketov-vernulas-na-ukrainskiy-rynok-budet-rasshiryatsya
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comments

Обусуждения

Вікторія

сегодня, 14:22

Я вам хочу сказати що в місті Нікополь(Дніпропетровська обл.) цей супермаркет як працював так і працює з початку літа без проблем

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