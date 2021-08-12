Известная сеть российских супермаркетов вернулась в Украину – в СНБО говорят, что это невозможно

Сеть супермаркетов Mere, которая является проектом конечных бенефициаров российской сети "Светофор", с первых месяцев лета работает в Украине и подумывает о том, чтобы разрастись до 40 точек. При этом раньше секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Mere не может вновь начать работать в Украине, потому как под санкциями. Как передает издание "Комментарии", такую информацию обнародовал портал Liga.net, который оперирует данными от экс-директора по развитию Mere в Украине Артема Хоменко.

Сеть супермаркетов Mere. Фото: mere.in.ua

Сегодня супермаркеты Mere без проблем работают в Николаеве и Павлограде. В ближайших планах сети открыть свои супермаркеты в других больших населенных пунктах на Днепропетровщине. Следующий этап – выход на рынок Киевской области. За оставшееся до конца года время владельцы сети супермаркетов Mere планируют в Украине открыть 40 точек.

Артем Хоменко рассказал, что никаких преград для работы супермаркетов в Украине не было, власть никак на это не реагировала. Отметим, конечными владельцами сети супермаркетов "Светофор" есть российские бизнесмены Сергей и Андрей Шнайдер. Супермаркеты стараются конкурировать с другими торговыми сетями, предлагая более низкую цену на основные группы товаров, тем самым завоёвывая предпочтение у покупателей. Дольше всего эта сеть супермаркетов работала в Николаеве.

Читайте ранее на портале "Комментарии" — российский бизнесмен Григоришин заказал дискредитацию "Укрэнерго". Дискредитация началась после подписания Соглашения об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы.

Также на портале вы можете узнать о том, почему правильным решением власти будет готовность национализировать облгазы Фирташа-Левочкина, в противном случае санкции СНБО окажутся лишь пустой звук. Своим мнением поделился политический эксперт Валерий Клочок.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!