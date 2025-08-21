logo

Израильские войска вошли в Газу: начато масштабное наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Израильские войска вошли в Газу: начато масштабное наступление

Израильские войска начали наступление на город Газа

21 августа 2025, 00:14
Автор:
Ткачова Марія

Израильские Силы обороны официально подтвердили начало наступательной операции на Газу. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на бригадного генерала Эффи Дефрина, израильские подразделения уже контролируют окрестности города и продвигаются в глубь территории.

Израильские войска вошли в Газу: начато масштабное наступление

Израильское наступление

По словам представителя армии, в ближайшие дни в Израиле планируется масштабное расширение мобилизации. В течение недели будет разослано около 60 тысяч повесток для резервистов, а еще 20 тысяч позже. Это позволит укрепить боевые возможности Цахала и поддержать новый этап операции.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что стратегической целью Израиля является установление контроля над всей прибрежной территорией Газы. Для этого израильские военные утвердили план нового наступления, которое сейчас и реализуется на практике.

Таким образом ситуация вокруг Газы переходит в фазу масштабных боевых действий с привлечением дополнительных сил, что может существенно изменить расстановку сил в регионе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Литва готова принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине как военным контингентом, так и техническим обеспечением. Об этом президент страны Гитанас Науседа сообщил в интервью литовскому телеканалу TV3.
По его словам, Вильнюс может сделать столько, сколько позволит мандат Сейма, предоставив как солдат, так и военную технику. В то же время Науседа отметил, что отправка военных — только одна из возможных форм участия, а окончательный формат помощи будет определен в рамках работы так называемой "Коалиции желающих".



Источник: https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-864830
