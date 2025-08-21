Израильские войска вошли в Газу: начато масштабное наступление

Рубрики
Ткачова Марія
Израильские Силы обороны официально подтвердили начало наступательной операции на Газу. Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на бригадного генерала Эффи Дефрина, израильские подразделения уже контролируют окрестности города и продвигаются в глубь территории.
Израильское наступление
По словам представителя армии, в ближайшие дни в Израиле планируется масштабное расширение мобилизации. В течение недели будет разослано около 60 тысяч повесток для резервистов, а еще 20 тысяч позже. Это позволит укрепить боевые возможности Цахала и поддержать новый этап операции.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что стратегической целью Израиля является установление контроля над всей прибрежной территорией Газы. Для этого израильские военные утвердили план нового наступления, которое сейчас и реализуется на практике.
Таким образом ситуация вокруг Газы переходит в фазу масштабных боевых действий с привлечением дополнительных сил, что может существенно изменить расстановку сил в регионе.