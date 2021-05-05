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Израиль закрывает границу для ряда стран: чего ожидать украинцам

Граждане шести стран пока не смогут попасть в Израиль

сегодня, 20:01
Автор:

Данило Матюха

4 апреля 2021 года Государство Израиль запретило въезд на свою территорию гражданам шести стран. Об этом сообщает украинское посольство в Израиле.

Израиль закрывает границу для ряда стран: чего ожидать украинцам

Израиль - фото из открытых источников

Под запрет попали Украина, Южно-Африканская республика, Эфиопия, Мексика, Турция и Индия. Кроме этого, израильское правительство аннулировало специальные разрешения, которые позволяли посетить страну до 1 мая 2021 года. Для оформления нового необходимо направить соответствующее обращение в специальные ведомства Израиля.

Сейчас украинская сторона ожидает детальных разъяснений касательно новых ограничений.

Напомним, что представители израильского Минздрава не рекомендовали своим гражданам посещать Украину. Израильтяне стали одним из первых народов, которым удалось успешно побороть коронавирусную болезнь. Хотя в стране и закрываются ковидные больницы, а большинство жителей получили свою дозу вакцины, Минздрав все равно просит население соблюдать некоторые ограничения. По мнению местных врачей, такие действия необходимы, чтобы на территорию страны не "завозились" новые штаммы COVID-19 и не увеличивалось количество больных в целом.

"Комментарии" уже сообщали, как израильтяне изменили правила пересечения границы для украинцев. Ранее за 72 часа до путешествия гражданам Украины нужно было получить отрицательный результат ПРЛ-теста на коронавирус, а по прибытию в аэропорт — сделать дополнительный анализ.

Также на портале вы можете узнать, почему в Израиле резко сократилось количество медучреждений, в которых лечат ковид, а специализированные отделения для больных коронавирусом просто перестали быть нужными.


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/3851197941615697
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