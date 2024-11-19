Израиль выступил с заявлением на 1000-й день великой войны в Украине

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Slava Kot
Президент Израиля Ицхак Герцог записал видеообращение по случаю 1000 дней после начала полномасштабного вторжения России, где выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Президент Израиля Ицхак Герцог. Фото: facebook/IsaacHerzog
Ицхак Герцог обратился со словами поддержки к украинцам в 1000-й день великой войны России против Украины. Президент Израиля отметил понимание ситуации в Украине, ведь его собственная страна также ведет боевые действия.
Также Ицхак Герцог заявил, что Израиль поддерживает территориальную целостность Украины и выразил надежду на скорейшее окончание войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 1000 днях полномасштабной войны в Украине в ужасных цифрах.
Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Великобритании Дэвиде Лемме, выступившем на заседании Совета безопасности ООН по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России и назвал один фактор, который поймет российский диктатор Владимир Путин. По его словам, глава Кремля реагирует только на силу, так что западные партнеры должны противостоять российской агрессии на каждом шагу.
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