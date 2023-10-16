Израиль отказал Зеленскому в визите: какая причина

Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента по просьбе дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны боевиков ХАМАС. Сам Зеленский публично заявлял, что хотел бы совершить такой визит. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel", со ссылкой на ивритоязычные СМИ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В материале говорится, что израильская сторона мотивировала отказ тем, что сейчас визит Зеленского "не ко времени".

Стоит отметить, 11 октября портал Axios со ссылкой на собеседников в украинской и израильской власти сообщил, что Офис президента Украины направил запрос израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского. Ожидалось, что визит украинского лидера имел целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны исламистской группировки ХАМАС.

В то же время, в СМИ появилась информация о том, что Белый дом рассматривает визит президента США Джо Байдена в ближайшее время в Израиль.

Читайте также на портале "Комментарии" – Израиль, который после нападения ХАМАС 7 октября, сопровождаемого массовыми убийствами гражданских, начал массированные ракетно-бомбовые удары по Сектору Газа и объявил о намерении ликвидировать ХАМАС как таковой, пока так и не начал наземную операцию. При этом руководство США согласно с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен, но выступает против захвата израильтянами Сектора Газа. В свою очередь, Китай отличается антиизраильскими заявлениями, в тоне тех, которые уже звучали из РФ. По версии издания Bloomberg, именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка акцентирует, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе, с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене. Какие выводы и прогнозы можно сделать касательно ситуации на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



