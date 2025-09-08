logo

BTC/USD

112052

ETH/USD

4290.52

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Израиль нанес масштабные авиаудары и готовится к штурму Газа
commentss НОВОСТИ Все новости

Израиль нанес масштабные авиаудары и готовится к штурму Газа

Нетаньяху: Израиль уничтожил 50 «башен террора» в Газе, впереди наземная операция

8 сентября 2025, 22:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Израильская авиация за последние два дня нанесла массированные удары по Сектору Газа, уничтожив около 50 так называемых "башен террора". Об этом в своем обращении заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отметив, что это только начало масштабной военной кампании.

Израиль нанес масштабные авиаудары и готовится к штурму Газа

Израиль ударил авиацией по Газе

По его словам, ЦАХАЛ готовится к наземному наступлению и входу в Газу. "Я обещал, что мы снесем башни террора в Газе – именно это мы и делаем. За последние два дня уничтожены 50 таких объектов. Но это только начало. Наши силы уже готовятся войти в Газу", – отметил он.

Нетаньяху сообщил, что израильские войска уничтожили "гнезда террора" в трех лагерях беженцев. Премьер также призвал мирных жителей покидать территорию города, который может стать эпицентром боевых действий.

Он подчеркнул, что Израиль будет жестко действовать в ответ на атаки боевиков. В частности, в день его обращения двое вооруженных террористов открыли огонь по автобусу, в результате чего погибли шесть израильтян. "Простой ликвидации террористов недостаточно – мы будем преследовать и тех, кто им помогает", – заявил премьер.

Контекст

29 августа стало известно, что Израиль готовится к штурму Газы. Район города уже признан опасной зоной боевых действий. В то же время в СМИ появлялись предположения, что наступление может быть отложено в случае достижения соглашения с ХАМАС об освобождении заложников и возможном перемирии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир подразделения БПЛА Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении нефтеперекачивающей станции во Владимирской области РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fb.watch/B_UnignQJv/?fs=e
Теги:

Новости

Все новости