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Изменены правила въезда иностранцев в Украину

Известно, для кого из иностранцев будут открыты границы Украины

сегодня, 18:35
Автор:

Таисия Ерохина

Правительство внесло изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину. Об этом передает МВД Украины.

Изменены правила въезда иностранцев в Украину

Такое решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании. Так, к исключениям о запрете пересечения Украины попали граждане других стран, которые имеют родственные связи с гражданами Украины. В частности, речь идет об иностранцах, которые являются одним из супругов, родителями или детьми, или бабушкой или дедушкой гражданина Украины. Отмечается, что правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Однако Кабмин отменил норму, которая предусматривала возможность въезда в Украину иностранцам, которые направлялись по территории нашего государства транзитом.

А также детализированы вопросы в отношении лиц, следующих в Украину на учебу. Теперь это должны быть только высшие учебные заведения.

Напомним, Шмыгаль рассказал, когда Украина откроет границы. При этом же условии, по словам Шмыгаля, можно смягчать карантин в Украине.

Как сообщалось, Украина обновила перечень стран в связи с распространением коронавируса. В частности, Албания "позеленела", а Хорватия оказалась в красной зоне.


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