Изменения в правилах оформления паспортов для детей: что нужно знать

В условиях полномасштабной войны и повседневных вызовов, украинские семьи сталкиваются с необходимостью оформления паспортов для своих детей на новых условиях. Как сообщила директор департамента предоставления административных услуг Киевской городской государственной администрации Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина, теперь украинские дети должны получать паспорт гражданина в форме ID-карты в 14-летнем возрасте.

Украине уточнили возраст получения первого паспорта: новые требования

Это изменение вызвано потребностью в оформлении документов для участия в Национальном мультипредметном тесте, который является обязательным для поступления в учебные заведения высшего уровня. Ранее родители могли не спешить с оформлением паспорта, так как первые документы выдавались с 16 лет.

Наталья Шамрай отмечает, что даже во время войны центры предоставления административных услуг продолжают работать, оказывая более 450 различных услуг. Среди них — не только оформление паспортов, но и помощь при рождении ребенка, услуги для ветеранов, регистрация имущества и транспортных средств, а также многие другие.

"Часто родители вспоминают о необходимости оформления паспорта только в последний момент, что создает дополнительные сложности и стресс как для детей, так и для взрослых," — добавила Шамрай.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что спрос на услуги центров административных услуг колеблется в зависимости от времени года и текущих событий в стране. Например, многие украинцы, вынужденные изменить место жительства из-за войны, обращаются за регистрацией нового места жительства и получением соответствующих льгот и помощи.

Важно отметить, что оформление паспорта является ключевым элементом в жизни каждого гражданина, и своевременное его получение может значительно облегчить доступ ко многим социальным и юридическим услугам.