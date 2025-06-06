Избежать войны в Украине можно было еще в 2008 году: Мерц ошарашил заявлением

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что вторжение России в Украину, вероятно, можно было бы предотвратить, если бы в 2008 году Киев получил План действий по членству в НАТО. Об этом он заявил в комментарии Fox News после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Отвечая на вопрос о том, соглашается ли он с тезисом Трампа, что война не началась бы при его президентстве, Мерц ответил, что это гипотеза, которая может быть как правильной, так и нет.

Политик напомнил, что в 2008 году Джордж Буш поддерживал евроатлантические устремления Украины, но Франция и Германия тогда выступили против предоставления ПДЧ.

В прямом эфире Fox News Мерц также заявил, что Берлин продолжит поддержку Украины на финансовом, военном и политическом уровнях, хотя, по его словам, убедить Россию сесть за стол переговоров почти невозможно. Мерц добавил, что призвал Дональда Трампа усилить давление на Кремль.

Коснувшись внутренней политики, канцлер указал на проблему роста антисемитизма, связанного с массовой миграцией за последние десять лет. А относительно позиции немецкого правительства в ответ на критику "Альтернативы для Германии", Мерц подчеркнул, что Германия — это "зрелая демократия" и "не нуждается в внешних уроках".

Также Мерц заявил Трампу во время личной встречи в Овальном кабинете 5 мая, что у Соединенных Штатов есть рычаги для давления на Кремль с целью прекращения войны в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что Североатлантический альянс призывает европейские государства-члены значительно увеличить количество наземных противовоздушных сил для подготовки к возможной агрессии России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.