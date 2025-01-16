Из-за передачи активов "Укрнефтебурения" государству бюджет потерял 2,6 млрд гривен, - депутат

Передача активов "Укрнефтебурению" государству привела к значительным финансовым потерям для бюджета, который недополучил 2,6 млрд грн, а также к прекращению добычи и потере прав иностранных инвесторов на их активы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Он отметил, что направил депутатское обращение к и.о. Генеральному прокурору, в котором он рассказывает о ситуации вокруг "Укрнефтебурения".

Несмотря на это, в мае 2023 года суд наложил арест на акции компании в рамках уголовного производства 2014 года, которое касается возможных злоупотреблений должностных лиц НАК "Недра Украины" и не имеет отношения к нынешним акционерам или менеджменту компании. В результате компания была передана во временное управление. АРМА, а акции были переданы в "Укрнафту".

Гончаренко раскритиковал эту ситуацию, отметив, что из-за вмешательства государства компания, ранее активно добывавшая газ и нефть, оказалась под руководством менеджеров, получающих огромные зарплаты. на объемы добычи и соответственно налоговые поступления в государственный бюджет.

"Мы теперь имеем ситуацию, когда была частная компания с иностранными инвесторами, которая работала, генерировала налоги, добывала нефть и газ. Но государство назначило своих людей, и теперь нет ни нефти, ни газа, ни налогов. Если это не остановить, компанию скоро можно будет просто ликвидировать", — заметил Гончаренко.

Депутат также обратил внимание, что Украину ждут международные судебные разбирательства с иностранными инвесторами, что, по его мнению, серьезно ухудшит инвестиционный климат в стране.

"Как можно привлекать инвесторов в Украину, когда компанию просто забрали и уничтожили? Кто за это отвечает? И хотим ли мы дальше идти по такому пути?", — добавил Гончаренко.

Портал " Комментарии" уже писал, что палата представителей США приняла законопроект о выделении средств на нужды национальной обороны на 2025 год.